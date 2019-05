A pesar de ser un activo refugio, el precio del oro también ha sufrido estragos por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, su cotización ha caído 4.20%, a 1,284.8 dólares por onza, desde su máximo en el año de 1,341.08 dólares por onza alcanzado el 19 de febrero.

“El oro se ha comportado alrededor de noticias sobre la guerra comercial y de la Reserva Federal. Había estado subiendo sobre todo por la aversión al riesgo en los mercados financieros por estos temas, antes de febrero había mucho ruido sobre eso y datos sobre que la economía global se estaba desacelerando”, recordó Ana Ariza, especialista en commodities de Banco Base.

Durante el 2018, el precio por onza del metal bajó 1.51%, y enel 2019 tiene un marginal avance de 0.16 por ciento.

Sin embargo, también hay expectativas de resiliencia respecto a la actividad económica, dijo Ariza, y agregó que el PIB de EU del primer trimestre fue de 3.1%, lo que quitó presión a la demanda de activos refugio, pues manda una señal de que hay desaceleración, pero sigue creciendo.

“Esta tasa da un respiro al mundo, se está desacelerando la economía de EU, pero las cosas no están tan mal, entonces empezaron a dejar de demandar tantos activos libres de riesgo como el oro, por lo que ha estado fluctuando hacia la baja”, arguyó Ariza.

Cada vez que aumenta la tensión entre las dos mayores economías del mundo hay un alza en la cotización del oro, comentó la estratega.

El precio del lingote está muy ligado a la incertidumbre, según Ana Azuara, analista de Materias Primas en Banco Base, en el corto plazo este depende de cómo fluya el panorama geopolítico actual. “Si no llegan a un acuerdo, el precio del oro subiría más, se acercaría a 1,300 dólares por onza, dependiendo de cuánta aversión al riesgo haya en el mercado, pero sería una tendencia al alza, de lo contrario, podríamos ver una pequeña disminución en el precio, en realidad no está tan alto, está en 1,285 y si no hay aversión al riesgo habría una menor demanda”, señaló Ana Azuara.

Guillermo Delgado, director de Operaciones de Black Wallstreet Capital, advirtió que una vez que se logre un avance en las negociaciones, será el momento de disminuir la tenencia del metal.

“Más que ver una posición en el oro como una buena alternativa de inversión para conseguir buenos retornos, nosotros los vemos más como una cobertura a tener en los portafolios que tengan una exposición en los mercados financieros”, dijo.

“Lo que suelo decirle a mis inversionistas y clientes es que vamos a dar una posición del oro siempre y cuando las tensiones comerciales sigan”, aseveró el estratega de Black Wallstreet Capital.

“Una vez que se vea que se está cerca de llegar a un acuerdo, será buen momento para ir reduciendo la exposición al oro, porque va a haber optimismo en el mercado y los activos de refugio empezarán a perder valor y los mercados financieros tendrán impulso positivo”, agregó.

Los futuros del oro con vencimiento a diciembre de este año tienen una cotización de 1,301.8 dólares.

[email protected]