El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, reconoció que se ha fallado en lograr una consolidación del mercado accionario mexicano, principalmente en el acercamiento exitoso a pequeñas y medianas empresas, que permita tener un mayor número de compañias listadas.

“No hemos logrado consolidar un mercado accionario para empresas, ni siquiera grandes, medianas y ya no se diga pequeñas, esto es en parte quizás porque no hemos podido transmitir que el mercado no es solo para grandes empresas, los mercados bursátiles en el mundo son la fuente de financiamiento de muchísimas medianas y pequeñas empresas”, aseguró durante su mensaje inaugural de la Convención de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

Carlos Salazar destacó que el mercado de valores es esencial para cualquier economía, al permitir el financiamiento de las compañías, sin embargo, admitió que en México no se ha logrado convencer y aprovechar su potencial al máximo.

Resaltó que hace falta una transformación en la cultura empresarial mexicana que ayude a que los empresarios de grandes compañías familiares se animen a incursionar en el mercado bursátil, y destacó la importancia del gobierno corporativo.

Salazar refirió que el mercado bursátil permite a las compañías tener acceso a financiamiento más barato que otras fuentes tradicionales y con un riesgo menor.

El evento, realizado de manera virtual por la crisis sanitaria causada por la Covid-19 se llevará a cabo este miércoles y mañana jueves.