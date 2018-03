La Bolsa de Valores de Tokio cerró la jornada de este miércoles al alza tras el discurso del presidente estadunidense Donald Trump ante el Congreso de su país, y a pesar de que ofreció pocos detalles o sorpresas sobre las políticas fiscales y de gasto que aplicará en su mandato.

Las acciones japonesas subieron este miércoles a máximos de dos semanas, luego que los inversionistas cubrieron posiciones enfocándose a la política monetaria de Estados Unidos.

El promedio de acciones de Nikkei repuntó 274.55 puntos, 1.44%, al ubicarse en 19,393,54, su máximo nivel desde el 15 de febrero, cuando los inversionistas cubrieron sus posiciones, con la falta de factores negativos en el discurso de Trump, lo que proporcionó cierto alivio.

En su discurso ante el Congreso, Trump se comprometió a reformar el sistema de inmigración estadunidense, mejorar los empleos y los salarios, y prometió un alivio fiscal "masivo" a la clase media y recortes de impuestos para las empresas.

Llamando al discurso de Trump "conducción segura", Yutaka Miura, analista de Mizuho Securities Co., dijo que "el discurso no dio nuevos detalles o sorpresas, pero los inversionistas se sintieron aliviados, debido a que no incluyó su posición radical anteriormente mencionada sobre el comercio y moneda".

Mientras tanto, el dólar ganó en expectativas cada vez mayores de un alza de la tasa de interés este mes, y los inversionistas dijeron que la atención del mercado ha cambiado a la política monetaria futura de los Estados Unidos.

El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, avanzó 17.77 puntos (1.16%), para ubicarse en 1,553.09 unidades.

En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen subió 5.63 puntos, un 0.16%, al ubicarse en 3,458.44 unidades.

El Shanghai Composite Index ganó 5.20 puntos (0.16%) para cerrar en 3,246.93 unidades. A su vez, el Shenzhen Component avanzó 27.28 puntos (0.26%) para ubicarse en 10,418.62 unidades, informó la agencia Xinhua.

