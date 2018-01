Uno de los miembros del consejo de gobernadores del Banco Central Europeo (BCE), el austriaco Ewald Nowotny, pidió este miércoles regular el bitcoin, la moneda virtual que define como un "objeto puramente especulativo que intenta hacerse pasar por una moneda".



"Bastaría con aplicar la regla de base de todas las transacciones financieras: cada participante tiene que divulgar su identidad. Esto rompería el bitcoin", aseguró Nowotny en una entrevista al periódico alemán Süddeutsche Zeitung.



"Necesitamos un IVA sobre el bitcoin, que no es una moneda", añadió.



Nowotny, gobernador del banco central de Austria, retoma el mismo argumento del BCE, que considera el bitcoin como una burbuja especulativa y no como posible competidor del euro.



La institución también alerta del peligro de que se usen las monedas virtuales para blanquear dinero.



"Acabamos de decidir de no imprimir billetes de 500 euros por esta razón (el blanqueo de dinero) y vemos como el dinero sucio se recicla con el bitcoin", afirmó.



El bitcoin pasó de valer unos 1,000 dólares en enero del 2017 a más de 16,000 a mediados de diciembre, una ascensión que hace temer una burbuja especulativa.



Varios responsables de la Reserva Federal estadounidense advirtieron también del riesgo del bitcoin, mientras que el banco central de Singapur recomendó a los inversores actuar con "extrema prudencia" en lo que se refiere a la moneda virtual.



rrg