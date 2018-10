Las acciones estadounidenses subieron el jueves y el índice Nasdaq anotó su mayor avance porcentual diario desde marzo, debido a que un alentador reporte de ganancias de Microsoft provocó un repunte de los títulos de tecnología y los inversores compraron papeles que habían bajado mucho.

El Nasdaq escaló un 3%, un día después de que confirmó una corrección y registró su mayor descenso desde 2011. El Dow Jones y el S&P 500, en tanto, pasaron a acumular ganancias en lo que va del año.

Las acciones de Microsoft repuntaron un 5.8% después de que superó el consenso de las estimaciones de ventas y utilidades. Eso, en conjunto con alzas en firmas que fabrican microprocesadores, respaldó el avance de 2.89% en el sector tecnológico.

"Es un poco un repunte tras la sobreventa y las utilidades (de las empresas) ayudaron", dijo Robert Pavlik, jefe de estrategia de inversión de SlateStone Wealth LLC en Nueva York.

Sin embargo, afirmó que "no se puede mirar ciegamente y decir que las ganancias están cambiando al mercado y estamos todos claros. Mucha gente es escéptica sobre cualquier movimiento del mercado, especialmente al alza".

La última serie de alentadores resultados vino de parte de un amplio rango de compañías, incluyendo Ford Motor Co, Visa Inc, Whirlpool Corp y Twitter Inc, ofreciendo alivio tras una temporada de utilidades que comenzó tibia y luego orientada a la baja ante débiles panoramas de manufactureros y fabricantes de chips.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 401.13 puntos, o un 1.63%, a 24,984.55 unidades; mientras que el S&P 500 ganó 49.47 puntos, o un 1.86%, a 2,705.57 unidades. El Nasdaq avanzó 209.94 puntos, o un 2.95%, a 7,318.34 unidades.

El Nasdaq registró su mayor alza porcentual diaria desde el 26 de marzo.

Las acciones han estado presionadas por temores sobre el impacto de los aranceles y la desaceleración de las ganancias en China, así como preocupaciones que van desde el aumento de los costos, el rendimiento de los bonos, las dificultades de presupuesto en Italia y las próximas elecciones legislativas en Estados Unidos.