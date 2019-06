México atraviesa por una transición donde dejará de ser una economía emergente plus a sólo una economía emergente, aseveró Alonso Cervera, managing director de Emerging Markets de Credit Suisse.

En el marco de la celebración del Investor Day de Fibra Educa, el especialista detalló que la baja en la calificación soberana de México, consecuencia de una desaceleración económica, generó que el nivel del país respecto de otras economías emergentes como Argentina, Brasil, Turquía, Rusia, entre otras, luciera con menor solidez.

“México está perdiendo un plus porque hay menos visibilidad en el Congreso, en las decisiones del gobierno federal no hay crecimiento y al final del día va a dejar de ser una economía emergente plus y pasará a ser sólo una economía emergente”, explicó.

Una baja en la tasa

Cervera espera que el Banco de México (Banxico) modere su nivel de restricción.

“No estoy diciendo que el Banxico adopte una postura neutral o expansiva, sino que modere el nivel de restricción a nivel de los datos macro en una economía que se esfuerza para crecer en momentos en los que está cayendo y seguirá cayendo”, expresó.

El especialista señaló que si el Banxico realiza un recorte a la tasa de interés, continuaría con un spread atractivo frente a otras economías, por lo que no se esperaría una salida de flujos extranjeros.

Actualmente, la tasa de interés del Banxico se encuentra en un nivel de 8.25%, su nivel más alto de los últimos 10 años que, comparado con economías como Brasil, Rusia y Sudáfrica, presenta un diferencial de tasas de 1.75, 1.5 y 0.5 puntos porcentuales, respectivamente.

Anestesia

En entrevista posterior a su participación, Alonso Cervera indicó que si se genera una baja en la tasa de interés referencial, el peso reflejaría una depreciación, pero se estabilizaría por la “anestesia global”.

“Pensaría que si afloja la política monetaria podría depreciarse un poco, pero si la anestesia sigue ahí creo que ningún extranjero saldrá del país. El peso seguirá bastante acotado por el tema de la anestesia global”, expresó el estratega de Credit Suisse.

A decir del especialista, la economía mexicana se encuentra en algo que llamó “anestesia”, es decir, un estado donde se inhibe que se observe en los mercados un poco el deterioro económico; generando que el efecto no perdure.

