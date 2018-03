Sean Kidney, director general y cofundador de Climate Bonds Initiative, dijo que ante la eliminación del Plan de Acción Climática que Donald Trump implementaría, México podría establecer una alianza con gobiernos locales de dicho país para promover las inversiones en proyectos verdes que beneficien al medio ambiente.

No tiene que ser un pacto, pero puede ser como una alianza entre la industria y los gobiernos para incentivar estos proyectos verdes entre varios estados de Estados Unidos que no están de acuerdo con las políticas del gobierno federal y que tienen una agenda importante que no piensan dar marcha atrás , acotó el directivo de la organización que promueve la emisión de bonos verdes para enfrentar el cambio climático.

Hay interés en EU

Durante un encuentro con medios de comunicación, puntualizó que los estados de California, Oregón, Washington, Massachusetts, Nueva York, Illinois y Texas impulsan fuertemente una agenda con proyectos e inversiones sustentables.

Kidney consideró que las políticas en materia de acción climática de Donald Trump provocarán que Estados Unidos quede rezagado en la lucha contra el calentamiento global porque el resto del mundo está avanzando hacia un futuro verde.

Tan sólo el programa de infraestructura que el presidente de Estados Unidos va a ejecutar está encaminado hacia otra dirección, hacia una que no es verde, de ahí que las oportunidades para invertir en esta clase de activos estarán en países como México, Brasil e India.

No obstante, a pesar de que México tiene programa ambicioso para combatir el cambio climático, ahora el reto es contar con una estrategia económica e industrial que ayude a su cumplimiento: Tenemos que ser más creativos para encontrar más modelos de financiamiento , advirtió Kidney.

Diversificar recursos

Es difícil porque México comparte la frontera con Estados Unidos, pero tiene que diversificar el uso de sus recursos, también tiene que diversificar sus socios económicos para no tener que depender tanto de la política americana que es muy cambiante , manifestó el cofundador del Climate Bonds Initiative.

México tiene que encontrar activos y proyectos que sean sustentables como la energía renovable, añadió, hay inversionistas en todo el mundo y también en el país, pero hay poca oferta de proyectos.

El mundo tiene más capital que nunca antes y una parte muy grande de este capital quiere invertir en el combate al cambio climático , aseguró Sean Kidney, Director General de Climate Bond Initiative.

Los bonos verdes son instrumentos financieros de deuda corporativa destinados a financiar proyectos que busquen contrarrestar el cambio climático, como planes de energía renovable y eficiencia energética, transporte masivo y menos contaminante, proyectos de tratamiento de agua, agricultura y forestación sustentable.

Gran oportunidad para emisión de más bonos verdes

Ante la liberación de los precios de la gasolina se abre una enorme oportunidad para que los gobiernos de los estados de la República Mexicana financien grandes proyectos de transporte masivo limpio a través de la emisión de bonos verdes.

Si el gobierno invierte en transporte masivo le da la opción a las personas que en lugar de usar su auto puedan usar transporte cada vez más eficiente y que además no contamine (...) Es una solución que tenemos si el transporte nos sale más caro por el precio de la gasolina , explicó Alba Aguilar, directora de la Plataforma Mexicana de Carbono MexiCO2.

Recordó que el gobierno de la Ciudad de México colocó un bono verde en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el año pasado por 1,000 millones de pesos. Parte de estos recursos los utilizará para hacer más eficiente y sustentable el transporte público, como son las líneas del Metrobús.

La Ciudad de México tiene muchos proyectos de transporte, lo que tiene que hacer es volver a estructurarlos y tratar de sacarlos al mercado cuando crea conveniente. Tiene proyectos de Metrobús, extensiones de línea de metro y la sustitución de autobuses para hacerlos más eficientes , acotó la directiva.

Confianza en el futuro

Luego de que México ha logrado realizar cuatro emisiones de bonos verdes, dos por parte de Nacional Financiera, uno en pesos y otro en dólares en el extranjero; otro para financiar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y uno más a cargo del gobierno de la Ciudad de México, en este año hay la confianza de que se vean entre tres a cuatro nuevas ofertas.

Todavía no tenemos claro quién pueda salir primero, pero vamos a ver nuevos sectores; tal vez el de la agricultura sustentable que pueda ser financiado a través de bonos verdes , adelantó Alba Aguilar.

Agregó que ante las condiciones actuales con respecto a restricciones en el presupuesto y reducción importante de gastos, el gobierno puede aprovechar el mercado de bonos verdes para financiar proyectos verdes a través de la alianza con inversionistas institucionales, como son las afores o aseguradoras, e industria privada.

La idea es que ellos empiecen a hacer el balanceo en sus portafolios y que cada vez más tengan dentro de sus portafolios activos verdes que les van a limitar el riesgo de enfrentarse a los temas de cambio climático, que es seguro que vienen, y a los temas regulatorios que puedan empezar a verse dentro de las empresas relacionadas con gas y petróleo , mencionó.

