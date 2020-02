El mercado de renta fija gubernamental mexicana continúa siendo atractivo para los inversionistas mexicanos, pese a los cinco recortes a la tasa de referencia que ha hecho el Banco de México desde el año pasado, aseveró Samantha Ricciardi, directora de BlackRock México.

Comentó que una gran porción de las inversiones de BlackRock en el país es en deuda mexicana.

En el 2018, el administrador de activos realizó la compra de Impulsora de Fondos Banamex por 34,000 millones de dólares, la adquisición más grande que ha hecho en un país en vías de desarrollo.

Respecto a los proyectos de inversión en infraestructura y energía que pondrá en marcha el gobierno federal, Ricciardi precisó que no han visto estos proyectos pero que sí habría interés en participar si hacen sentido a sus inversionistas.

Precisó que tienen un área para inversiones en activos reales a nivel global y en México, pero que para derivar capitales en estos proyectos tienen que ir acorde a lo que el gestor de activos busca en términos de rendimiento financiero para sus clientes.

Señaló que en México hace falta educación financiera, pues de acuerdo con un estudio la gente desconoce términos y procesos, lo que hace que, al no entender en qué invierte en fondos, prefiera no invertir. “Lo más complicado que debemos resolver es cómo hacer que la gente entienda sobre fondos y no tenga miedo a invertir. También hay temas fiscales, de homologación de series, de divulgación de información, pero lo más importante es la educación financiera”, puntualizó.

