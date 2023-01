Mercado de OPI’s retomará el paso en el presente año

El mercado de ofertas públicas iniciales (OPI) se reactivará en este año si las condiciones de mercado mejoran, la inflación se atenúa y las tasas de interés se moderan, opinó la directora general de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), María Ariza.

“Ver en 2023 nuevas OPIs va a depender del mercado. Si la inflación no cede y no llegamos a un techo de altas tasas de interés no habrá posibilidad de atraer a nuevas empresas”, dijo en entrevista la representante del centro bursátil.

No obstante, consideró que se podría abrir la ventana para tener próximas colocaciones de acciones en el transcurso del primer trimestre de este 2023.

Recordó que en el 2022 se frenó la oferta pública inicial de Globcash, sin embargo, dijo que tienen otra colocación de acciones en el pipeline que aún es confidencial. La salida de ambas compañías “dependerá del mejor momento del mercado y del apetito de los inversionistas”, reiteró.

María Ariza dijo que el año pasado fue complejo en términos de emisiones en el mercado accionario, pues el bajo apetito de los inversionistas por activos de riesgo debido a la volatilidad e incertidumbre por el aumento en el alza de las tasas provocó retrasos.

Esa fue la razón por la que Globcash, una empresa del negocio prendario en México y Guatemala, pospuso su debut en Biva durante todo el 2022 esperando una mejor coyuntura.

Quiere atraer a más de 50 empresas

Al preguntarle acerca de su objetivo de atraer a 50 nuevas empresas en cuatro años tras su inicio de operaciones en julio de 2018, la directora general de Biva explicó que su propósito es atraer no solo ese número, sino a más.

“Vamos a seguir buscando 50 empresas nuevas en el mercado de capitales y más porque México solo tiene el 1%, entonces la penetración que podemos hacer en número de empresas debería ser mayor (...) Ojalá pronto tengamos la sorpresa de un segundo listado de acciones”, enfatizó.

“Biva sigue con el compromiso de atraer en el mercado, tanto de deuda como de capitales, a todas las empresas que se puedan porque eventualmente creemos que eso da volumen y, a su vez, ese volumen atrae a nuevos participantes. Es un círculo virtuoso”, añadió.

Entonces aseguró que en Biva de entrada han arribado por financiamiento 26 compañías nuevas, que en su opinión un “buen número” de estas empresas, eventualmente, van a hacer una emisión de capital.

Destacó que la única oferta pública inicial de acciones de los últimos cinco años se celebró en Biva en julio de 2020, a cargo de Cox Energy, una empresa que opera en el negocio de energía fotovoltáica.

Además, siguen impulsando la campaña de promoción para que más empresas volteen a ver a la Bolsa de valores como una opción de financiamiento. Incluso, dijo que actualmente han contactado a alrededor de 100 empresas a través de su programa BIVA 360 para difundir los beneficios de financiarse en el mercado.

“Si pensamos que solo el 5% de ellas puedan llegar a Biva en los próximos años, tal vez en uno o dos, estaremos creciendo”, consideró.

María Ariza confía que de aprobarse la iniciativa de reforma a la Ley del Mercado de Valores que las autoridades financieras del país están terminando de afinar, lo cual espera que suceda en este año, llegarán nuevos participantes en el mercado de capitales mexicano.

“Creo que esta nueva Ley debería abrirnos más espacios para que haya más empresas, estaba difícil que las empresas medianas llegaran porque no había empate en el tamaño de la demanda, en los tickets, en los procesos y en la carga regulatoria (pero también) hay que aparejar la demanda, entonces debemos trabajar de los dos lados”, dijo.

Segundo semestre del 2023

Gradual recuperación de mercados: Biva

Los mercados de valores comenzarán a reactivarse gradualmente hacia la segunda mitad del año, a medida que la inflación vaya cediendo y relajándose los aumentos en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y el Banco de México (Banxico), proyectó María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (Biva).

“Venimos de temas coyunturales complejos, problemas geopolíticos, altas tasas de interés, inflación en números que no habíamos visto en muchas décadas, pero empezamos a ver en el último indicador que la inflación empieza a ceder y eso nos lleva a pensar que hacia finales del 2023 podamos ver que la economía empieza a recuperarse y los mercados”, expuso la directiva.

En conferencia con motivo de la emisión de deuda por 200 millones de pesos de Pretmex, enfocada a ofrecer préstamos a pequeñas y medianas empresas (pymes), la directora general del centro bursátil habló del desempeño actual que han tenido los índices accionarios de México.

Atribuyó a esta recuperación al optimismo de los inversionistas al ver que la inflación va disminuyendo y a una mejor expectativa respecto al techo de la tasa de interés prevista para 2023, por lo que consideró que hasta el 2024 los mercados accionarios habrán equiparado los niveles previos a la caída que sufrieron en 2022.

“La recuperación en los índices accionarios tiene que ver con este optimismo y esta visión de una mejora del tema inflacionario y, por lo tanto, de la política monetaria restrictiva que impacta a los mercados”, puntualizó María Ariza.

En estas primeras sesiones de enero, el FTSE-Biva, el índice accionario de la Bolsa Institucional de Valores, ha aumentado 9.74% y el S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, gana 9.58 por ciento.

El año pasado, los principales índices accionarios de Wall Street cerraron con su peor caída desde la crisis financiera del 2008, interrumpiendo la racha de ganancias de los últimos tres años. Mientras que las bolsas en México marcaron su segundo cierre anual más bajo desde 2018.

El FTSE-Biva, el índice accionario de la Biva retrocedió 8.09% en 2022 y el S&P/BMV IPC, de la BMV, perdió 9.03% en 2022.

El tecnológico NASDAQ tuvo una caída anual de 33.10% y el S&P 500, el índice accionario más representativo de las bolsas de Estados Unidos compuesto por 500 empresas, perdió 19.44 por ciento.

Estas caídas en los índices bursátiles han sido las más dramáticas desde el 2008, cuando cayeron 40.54 y 38.49%, respectivamente. Mientras que la pérdida del promedio industrial Dow Jones fue de 8.78 por ciento. En lo que va del presente año, las bolsas se han recuperado.

judith.santiago@eleconomista.mx