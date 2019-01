Las acciones de Banco Santander México en la BMV han sido castigadas por el mercado, reconoció Germán Velasco Robles, director de relación con inversionistas del banco en México.

En el 2018 cerraron con una caída de 12.9%, para intercambiarse en 25.03 pesos por papel desde los 28.73 pesos de inicio de este año.

El responsable de la relación con los inversionistas destacó que, además de la volatilidad que impactó el año pasado a los mercados a nivel local y mundial, las expectativas de menores ganancias del propio banco en México en el corto plazo y el riesgo país ejercieron fuerte presión.

Velasco Robles precisó que cuando se incrementa el riesgo en un país, el sector financiero es el que primero resiente los efectos porque está expuesto a todos los sectores de la economía.

Otro punto que ha provocado el castigo hacia las acciones del banco en la BMV es el plan de inversión 2017-2019 que ha acotado el crecimiento en su rentabilidad, mencionó.

“El plan de inversión que estamos llevando a cabo creemos que está limitando la generación de ingresos y rentabilidad de corto plazo, por eso creemos que el mercado nos ha castigado, además de la incertidumbre global”, precisó Germán Velasco.

Santander México anunció en el 2016 un plan de inversión por 15,000 millones de pesos a ejercerse en los próximos tres años. Inició en el 2017 y finalizará en el 2019.

El objetivo de esta inversión es avanzar en el proceso de digitalización, remodelar sucursales y atraer a nuevos clientes.

El banco de origen español estimó que en el 2018 la utilidad neta alcanzaría entre 19,400 a 19,600 millones de pesos. Esto representa un crecimiento de entre 9 a 11% respecto al 2017.

“Creemos que hay mucho camino por recorrer y la atracción de clientes es fundamental para atacar el costo de fondeo tan alto que actualmente tenemos”, sostuvo.

El banco también fue vulnerable a otros temas como la iniciativa de Ley, difundida a principios de noviembre, que proponía desaparecer el cobro de ciertas comisiones que cobran los bancos por sus servicios, lo que limitaría las ganancias de los grupos financieros. En ese momento sus acciones cayeron 6.35% en un solo día.

Sobre la vulnerabilidad de ataques cibernéticos, Germán Velasco aseguró que no tuvieron afectaciones, no obstante, eso no significa que no estén expuestos a estos riesgos, por lo que mencionó que trabajan junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para implementar una serie de medidas de seguridad que estarán en operación en el transcurso de este año.

[email protected]