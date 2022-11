Más de 1 millón de afectados por FTX

La bolsa de criptomonedas FTX describió una "severa crisis de liquidez" en sus declaraciones de bancarrota en Estados Unidos, diciendo que el grupo podría tener más de 1 millón de acreedores, mientras los reguladores han comenzado las investigaciones y los legisladores exigen reglas más claras para el sector.

La presentación de la plataforma de criptomonedas FTX ante un tribunal de quiebras estadounidense, publicada a última hora del lunes, dijo que está en contacto con los reguladores financieros y que nombró a cinco nuevos directores independientes en cada una de sus principales empresas, incluida su firma de intermediación hermana Alameda Research.

La bolsa, que era una de las más grandes del mundo, se declaró en bancarrota apenas el viernes de la semana pasada, en uno de los derrumbes más sonados en el sector de las criptomonedas, después de que operadores en pánico retiraron 6,000 millones de dólares de la plataforma en sólo 72 horas y la bolsa rival Binance abandonó una operación de rescate.

No entendió las señales

El fundador de FTX y ex presidente ejecutivo, Sam Bankman-Fried, dijo que expandió su negocio demasiado rápido y no se dio cuenta de las señales de problemas en el mercado, cuya caída provocó réplicas en el sector de las criptomonedas, según informó el diario The New York Times a última hora del lunes.

Hay más de 100,000 acreedores implicados en el caso de bancarrota, aunque este número podría superar el millón, según los documentos.

FTX solicitó a varias empresas del grupo que presenten una lista consolidada de los principales pasivos, en lugar de hacerlo por separado.

Los archivos también confirmaron que FTX respondió a un ciberataque el 11 de noviembre, después de haber informado el sábado que había visto "transacciones no autorizadas" en su plataforma.

FTX ha contratado a Alvarez & Marsal como asesor financiero, y la firma dijo que ha estado en contacto con la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, la SEC, la CFTC y docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales en las últimas 72 horas.

El lunes, funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos y del poder legislativo pidieron que las criptofinanzas sean objeto de un mayor escrutinio de los reguladores.