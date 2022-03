Reconocer que el éxito no sólo es laboral, sino como padres, es el cambio que la sociedad necesita para reducir la brecha de género, así opina Luz del Carmen Nájera Colunga, Global Government Affairs & NA Sustainability Lead Ingredion Incorporated, para reducir la brecha laboral y con ello impulsar a más mujeres siendo líderes de empresas.

Desde agosto del 2021, asumió el nuevo cargo de vicepresidenta de asuntos globales de gobierno y de sustentabilidad para Norteamérica, después de 21 años, tras ser egresada como abogada y entrar al área legal de Ingredion como becaria.

Ingredion Incorporated es un proveedor de ingredientes multinacional estadounidense con sede en Westchester, Illinois, que produce principalmente almidón, almidones modificados y azúcares de almidón como jarabe de glucosa y jarabe de alta fructosa. Cotiza en el New York Stock Exchange y tiene un valor de capitalización de 5,479 millones de dólares.

Fui la primera mujer en tomar un asiento en la mesa corporativa en México, en una compañía de más de 95 años en México, con más áreas al cargo y sobre todo más joven. Es un reto porque yo tenía niños pequeños, porque a veces los hombres no tienen esa urgencia de salir antes”, destacó.

Aseguró que “hoy las empresas tienen más flexibilidad, teníamos una mala perspectiva de que la eficiencia estaba ligada a estar mucho tiempo en la oficina, y tener el control de todo y estar ahí en la oficina. El tener más flexibilidad ayuda, sobre todo a las mujeres, a poder desarrollar tus actividades personales y laborales”.

“Soy afortunada, yo sé que no todas las mujeres tienen la misma fortuna, tengo un compañero de vida que es mi mayor motor y es mi mayor promotor”.

Relató que en algún momento de su carrera estuvo a punto de dejar de trabajar para dedicarse a su familia y a sus hijos, pero su esposo le dijo “yo ya logré, me siento como un hombre consolidado y como un hombre lleno, logré tener un negocio y logré realizarme como empresario, y no me voy a perdonar que dejes pasar una oportunidad laboral y cuentas con mi apoyo”, contó.

“Creo que los hombres, cada vez más, van a entender que ellos tienen un rol muy importante en el desarrollo familiar y en la vida en pareja. Cada vez más los hombres entenderán que su papel va más allá de ser proveedores, que la paternidad es igualmente disfrutable, para vivir más felices, dejando de lado el ego y realizarse en todos los ámbitos personales”, afirmó.

México está avanzando en la igualdad de género y las empresas poco a poco son parte de un esfuerzo para avanzar en temas de equidad para hacer visibles las oportunidades y las estrategias, destacando a las mujeres que cada vez más están llegando a dirigir las empresas a nivel global.

