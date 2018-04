En su última jornada de la semana, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó con resultados negativos, al perder 0.64% en línea con los mercados en Estados Unidos.

De esta forma, el principal indicador accionario, S&P/BMV IPC, finalizó con un retroceso de 313.70 puntos respecto a su nivel previo, con lo que su principal indicador accionario se ubicó en las 48,331.58 unidades.

En Estados Unidos, el Dow Jones perdió 0.82%, el Standard and Poor's 500 (S&P500) disminuyó 0.85% y el Nasdaq bajó 1.27 por ciento.

Este viernes en la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 257.5 millones de títulos, por un importe económico de 8,959.4 millones de pesos, donde 54 emisoras ganaron, 61 perdieron y seis se mantuvieron sin cambio.

De acuerdo con Banco Base, en la semana la mayoría de las plazas bursátiles lograron registrar ganancias semanales ante una disminución en las tensiones geopolíticas, a pesar de que durante el fin de semana pasado Estados Unidos, Reino Unido y Francia realizaron una intervención militar en Siria.

La institución financiera indicó que debido a que no se realizaron represalias inmediatas y el mercado consideró que no habrá consecuencias por dicha acción militar, durante la jornada del lunes no se observó volatilidad en los mercados.

Explicó que los participantes del mercado centraron su atención en el inicio de publicaciones de reportes trimestrales corporativos, así como en los comentarios de algunos miembros de la Reserva Federal, en búsqueda de alguna señal sobre política monetaria.

En México, el IPC marcó una tendencia al alza, alcanzando en la jornada del miércoles el canal de los 49,000 enteros que perdió desde el pasado 7 de febrero, empujado por los comentarios positivos de que las renegociaciones del TLCAN han avanzado; no obstante, al cierre de la semana el índice no pudo sostener dicho canal, marcando retrocesos técnicos.

Banco Base agregó que también, ante la publicación de reportes trimestrales corporativos en México, se observa mayor bursatilidad en las emisoras, llevando a registrar un incremento en el volumen de operación y mayores movimientos diarios.