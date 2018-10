Las dos principales embotelladoras de The Coca-Cola Company, las mexicanas Arca Continental (AC) y Coca-Cola FEMSA (KOF), que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), aumentarán la venta de bebidas no carbonatadas hasta 33% del total de su oferta en los próximos cinco años.

Lo anterior, mediante el lanzamiento de nuevos productos premium, de acuerdo con un análisis de la Casa de Bolsa de Citibanamex.

La institución financiera estimó, a través de un reporte, que los volúmenes en bebidas no carbonatadas para AC llegarían a alcanzar hasta 33% del total de su oferta. Su principal catalizador es el impulso a las bebidas lácteas, deportivas, energéticas y tés.

“En los próximos cinco años, esperamos un aumento del volumen de las bebidas no carbonatadas de 8.4%, incluyendo agua de garrafón, para alcanzar cerca de 33% del volumen total”, se lee en el documento.

Lo anterior, por los cambios en la preferencia de los consumidores encaminados a mejoras en la salud y bienestar.

Actualmente, AC refleja una mezcla de 28% para bebidas no carbonatadas y 72% en carbonatadas o refrescos, destacando por tener el mayor porcentaje de exposición en Latinoamérica.

Se espera que en el cuarto trimestre del año sea lanzada la marca premium de bebidas deportivas y energéticas Body Armor en el territorio de Texas.

Lento crecimiento

Las bebidas no carbonatadas son todas aquellas que no presentan gasificación, como las aguas, jugos y tés. Aunque presentan un aumento en la demanda, la rentabilidad se puede ver presionada; no obstante, se proyecta que los productos premium logren superar los márgenes de los refrescos en determinados mercados como México y Argentina.

En este sentido, el director general de The Coca-Cola Company, James Quincey, mencionó que, de manera general, las bebidas no carbonatadas podrían representar 50% del volumen total de sus ventas en el mundo para el 2027.

Pese a que este tipo de bebidas muestra menores volúmenes de venta en KOF, los expertos consideran que la penetración de jugos y aguas premium impulsarán el crecimiento en el futuro.

KOF, el embotellador de Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas, refleja 24% en volumen de bebidas no carbonatadas y 74% de refrescos, por debajo del volumen de AC.

Citibanamex considera que en el corto plazo, Coca-Cola podría lanzar en México la marca Smart Water. “También esperamos que la marca de agua Topo Chico (...) se considere para ser introducida en los territorios mexicanos de KOF”, mencionó.

Con mayor impulso de jugos y agua, comparadas con las deportivas y energéticas, se pretende que en los próximos cinco años el volumen aumente cerca de 4 por ciento.

Las acciones

Para los papales de AC, los analistas presentan una estrategia de inversión de Compra con un precio teórico de 157 pesos, por parte de Intercam Casa de Bolsa, con un alza potencial de 29.35 por ciento.

Para KOF, el consenso de analistas, de acuerdo con datos de Thomson Reuters, proyecta un precio de 133.70 pesos, con un rendimiento potencial de 13.07 por ciento.

