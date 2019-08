Unos la usan para aminorar el dolor de sus enfermedades y otros para entretenerse, y aunque no es legal en México, los inversionistas del país pueden obtener jugosos rendimientos al invertir en firmas que la produzcan sin incurrir en algún delito.

Nos referimos a la mariguana, cuya legalización del consumo en Canadá y en algunas partes de Estados Unidos ha dado pie a un mercado creciente tanto en ventas como en activos financieros, aunque en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores no se encuentran listadas.

Las acciones de Cronos Group Inc acumulan una ganancia en el año de 26.6% en la Bolsa de Canadá, las de Aurora Cannabis Inc tienen un avance de 23.7% y las de Canopy Growth 18.1 por ciento.

“Esas acciones teóricamente un mexicano puede comprarlas en Estados Unidos, abriendo un contrato de intermediación en dicha región a través de un bróker que esté allá, y al hacerlo se está sujetando a las leyes en EU, y como es legal en el estado que se realiza, no hay ninguna ilegalidad por adquirirlas”, dijo Mauricio Basila, socio fundador del despacho de abogados Basila Abogados.

Estas empresas tienen autorización en una jurisdicción donde es legal hacerlo, un ejemplo son las compañías constituidas en California, donde reiteró, la venta del producto es legal.

“Como la actividad es legal en el estado que la realiza, no hay nada ilegal desde el bróker que las ofrece, hasta el inversionista que las compra”, dijo.

Al no estar listadas en el SIC, las Casas de Bolsa mexicanas no pueden ofrecerlas a sus clientes, dijo el también miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Capital Privado.

“Normalmente el tipo penal (en México) es para quien adquiera, distribuya, drogas o sustancias prohibidas, y el producto directo de ese delito si podría ser una ganancia ilícita pero cuando uno adquiere acciones de una compañía en un mercado público organizado de una jurisdicción donde es legal, no tiene ningún problema”, comentó.

Lo mismo aplicaría para otros giros que son de alguna forma cuestionables, dijo, como la venta de armas, alcohol y tabaco, entre otros.

“Lo que sí existe es que hay políticas de inversión responsables, y los inversionistas institucionales como las afores adoptan estas políticas, no todas, pero algunas lo han hecho, voluntariamente deciden no invertir en giros que promuevan alcohol, drogas, pornografía, porque legal o no, el inversionista decide por política propia no invertir en este tipo de giros”, advirtió.

Expectativas

Tras la aprobación y autorización de cannabis tanto medicinal como recreativo ha creado una nueva industria de la que se tiene mucha expectativa, dijo Francisco Orozco, catedrático del Tec de Monterrey.

“Incluso hay un índice con las principales empresas que cotizan y con mayor crecimiento que el S&P 500, como negocio es muy atractivo para invertir, porque es algo novedoso y hay este impacto de apostar, y que llegue a un ciclo de madurez”, opinó el académico.

