Durante el tercer trimestre del año y por tercer trimestre consecutivo, la fortuna de Carlos Slim continuó y acentuó su descenso, al reducirse su valor de mercado en 96,655 millones de pesos, 44% más respecto del trimestre previo, por la debilidad en los ingresos de AMX y el impacto en la cancelación de contratos del NAIM a CICSA, que consolida con Grupo Carso, y un contexto interno con campañas políticas, la negociación del TLC y la fortaleza del dólar.

Al tercer trimestre del 2018, la riqueza del empresario sumó 1.49 billones de pesos, 6.1% menos que el monto alcanzado en el segundo tercio del año. El pilar de esa fortuna continuó siendo América Móvil, con 66.5% del total; en segundo lugar se ubicó Grupo Financiero INBURSA con 13.1% y en tercero Grupo Carso, con 9.5% del total.

La expansión de la economía de EU en el verano y una generación de empleo con niveles históricos impulsaron el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años por encima de 3 por ciento. Esto fortaleció al dólar y afectó a los mercados emergentes, en varios de los cuales opera AMX, destacando Argentina y Brasil.

En el trimestre el valor de mercado de AMX se redujo en 100,733 millones de pesos, ante la caída en el número de usuarios de celulares en América y Europa. Al cierre de septiembre de 2018 el número de líneas se ubicó en 279.4 millones, 994,000 menos que las registradas en el mismo mes del 2017, las reducciones más importantes se registraron en Estados Unidos y Brasil.

Si bien el total de líneas fijas aumentó en 614,000 entre septiembre del 2018 y el mismo mes del 2017, para quedar en 83.3 millones, el débil incremento en ingresos acusa que no fue suficiente para mitigar la caída en el área telefónica más tecnificada. En el mercado de valores el precio de la acción de AMX retrocedió 8.4% en el trimestre.

En Grupo Carso, la división de Infraestructura y Construcción (CICSA) resintió la no consolidación del proyecto del NAIM, así como las carreteras en Panamá y Nicaragua. En lo que se refiere a las ventas de Carso Energy, vale decir que no son representativas, toda vez que los principales negocios como los gasoductos en Waha, Texas, EU no son consolidables. Durante el trimestre Grupo Carso redujo su valor de mercado en 11,362 millones de pesos, lapso en que también el precio de sus títulos cayó 7.4 por ciento.

En FRISCO, la caída de 28% en el volumen total explica la baja de 789 millones en su valor de mercado durante el trimestre. La producción de oro cayó 28%, la de plata 11% y aunque la de concentrados de cobre aumentó 50%, no logró compensar la caída en la producción.

Al cierre de septiembre del 2018 la riqueza de Slim fue de 79,760 millones de dólares, 987 millones de dólares menos que el trimestre anterior y 9,925 millones de dólares por debajo de lo obtenido en el tercer trimestre del 2017. Aunque Carlos Slim no es propietario del total de las acciones de las empresas del Índice Slim, sí incide de manera importante en el diseño de sus estrategias de inversión, además de que es una referencia importante en los negocios, tanto en el país como fuera del mismo.