El Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 cerraron al alza el miércoles tras tocar nuevos máximos históricos, ya que los inversores apostaron por acciones financieras e industriales por expectativas de que la barrida demócrata en Georgia genere más estímulo fiscal y gasto en infraestructuras.

No obstante, Wall Street recortó ganancias y el Nasdaq cerró con pérdidas después de que una turba de manifestantes irrumpió en el Capitolio para intentar forzar al Congreso a que diera marcha atrás a la derrota electoral del presidente Donald Trump ante Joe Biden.

El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 437.8 puntos, o un 1.44%, a 30,829.4 unidades; el índice S&P 500 ganó 21.34 puntos, o un 0.57%, a 3,748.2 unidades; y el Nasdaq Composite cedió 78.17 puntos, o un 0.61%, a 12,740.79 unidades.

"No hubo un fuerte desplome del mercado. También han entrado compradores. Es un poco impactante visualmente ver cómo se desarrolla esto en la televisión para los inversores", dijo Tim Ghriskey, de Inverness Counsel en Nueva York.

Antes de las manifestaciones en favor de Trump, el sector financiero tocó un máximo de un año y cerró la sesión con alzas, al igual que las acciones de compañías de materiales , industriales y energéticas, que mantuvieron sus ganancias.

Los valores de los bancos, sensibles a las tasas de interés, también mejoraron, en línea con el alza del rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro a 10 años por encima del 1%.

El índice Russell 1000, con mucho peso de sectores cíclicos, subió, mientras que la medida del crecimiento, muy marcada por las grandes tecnológicas, descendió.

El mayor riesgo de un escrutinio regulatorio al denominado "Big Tech" ahora que los demócratas se han hecho también con el control del Senado con los dos escaños logrados en Georgia, presionó a firmas como Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Alphabet Inc ─matriz de Google─ y Facebook Inc.