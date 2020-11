Los principales índices accionarios de Wall Street, en Estados Unidos, subían el viernes y el Nasdaq tocaba máximos récord debido a que un optimismo en torno al repunte económico en 2021 contrarrestaba el miedo a un resurgimiento de los contagios de coronavirus tras la festividad del Día de Acción de Gracias.

La confianza también era apuntalada por comentarios del presidente Donald Trump, quien prometió dijo que abandonaría la Casa Blanca si el Colegio Electoral vota por el presidente electo, Joe Biden. Se trata de su comentario más a aceptar una derrota en las elecciones realizadas el 3 de noviembre en ese país.

Los tres mayores índices han escalado más de 10% este mes, ya que los inversores se han visto alentados por señales de que la distribución de las vacunas contra la Covid-19 estaba sólo a semanas de ser concretada, lo que mantiene al índice S&P 500 en camino a obtener su mejor noviembre en los registros.

Aunque las bolsas europeas cotizaban entre dudas sobre la efectividad de la vacuna de AstraZeneca, Rick Meckler, socio de Cherry Lane Investments en Nueva Jersey, dijo que no afectaría a Wall Street ya que los operadores apostaban a candidatas desarrolladas por Pfizer Inc y Moderna Inc .

El índice principal Dow Jones, compuesto por 30 gigantes industriales, se mueve 0.14 por ciento. El índice S&P 500, con 500 compañías más sólidas de Estados Unidos, registra una ganancia de 0.34 por ciento. El índice Nasdaq, que incluye a grandes firmas tecnológicas, avanza en la jornada 1.09 por ciento.

Nueve de los 11 principales sectores del S&P 500 subían. Sólo retrocedían el inmobiliario, además de servicios básicos, ambos considerados comúnmente defensivos.