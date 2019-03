El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, tiene motivos que podrían hacerlo llegar a 50,000 puntos hacia el final del año, dijo Valentín Martínez, wealth management strategist en SURA México.

“Hay quienes pronostican que las utilidades podrían crecer en términos de dólares hasta 15%, y en flujo operativo (EBITDA) en pesos entre 8 y 9%, que no es tan malo, pues hay dos elementos favorables, valuaciones atractivas con perspectivas positivas, eso debería ser suficiente”, dijo el estratega de la firma especializada en seguros, pensiones e inversión.

El S&P/BMV IPC cotiza a un múltiplo Precio/Utilidad (P/U) para los siguientes 12 meses de 12.5 veces, equivalente a un descuento de 24% respecto a su promedio de tres años, que es de 16.5 veces.

En lo que va del año, el indicador acumula una ganancia de 3.64%, tras su cierre en 43,156.21 enteros.

Sin embargo, el estratega de Sura reconoce que hay un obstáculo importante en el camino hacia las 50,000 unidades.

“¿Por qué no estamos ahí? Tenemos una visión neutra, pero hay un factor no medible y es el político, lo cual difícilmente va a cambiar en las próximas semanas o meses. No se puede medir, sigue siendo un lastre”, advirtió el experto.

El directivo de la empresa especializada en inversiones destacó que la Bolsa cotiza a un nivel parecido al 2010 en términos de múltiplos, pese a que las perspectivas de crecimiento en utilidades para las empresas listadas son mejores que las de otros mercados emergentes.

Descartan recesión en EU

El experto ve poco probable que la principal economía del mundo, Estados Unidos, entre en recesión durante este año.

Comentó que modelos realizados por instituciones externas dan 20% de probabilidades a que ocurra esto, lo cual es bajo.

Explicó que el impacto que tendría sobre la actividad económica de México estará relacionado con las condiciones del país cuando esto pase; sin embargo, sería prematuro para realizar un pronóstico, pues dijo que hay que ver el comportamiento del PIB y de las finanzas públicas mexicanas en los siguientes meses.

No obstante, considera que el mercado ya descontó hacia el 2020 que Estados Unidos entre en una recesión de corta duración.

