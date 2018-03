En 2017, se levantaron 4,000 millones de dólares en tecnología Blockchain, lo que representa más de 200 Ofertas Iniciales de monedas (ICO, por sus siglas en inglés) y este año en el primer cuarto se registraron casi 3,000 millones de dólares.

En este sentido, Rubén Galindo, Co fundador de AirTM dijo que se espera que este año se alcancen los 10,000 millones de dólares, tal vez un poco más.

Durante el 13° Summint de Capital Privado, organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado, Fernando Eraña, abogado de la firma Solcargo, mencionó que aún existen temas por regular sobre la Ley Fintech.

El abogado considera que dicha ley se quedó corta respecto a las represalias de delitos de fraudes y de engaños que se pueden generar a través de las ICO.

Explicó que aun no se cuenta con un esquema para los inversionistas para ir contra quienes defraudan en plataforma a través de una Oferta Inicial de Monedas (ICO, por sus siglas en inglés), pero espera que eventualmente se vaya corrigiendo.

Por otro lado, Federico Antoni, fundador de ALLVP, firma especializada en realizar inversiones, dijo las ICO son una alternativa de levantamiento de capital muy atractiva, que puede ser muy rápida y puede recaudar mucho. No obstante, considera que no es un capital que agregue un valor particular.

En este aspecto, consideraron que las ICO se utilizan como un medio de fondeo más democrático.

Para llevar a cabo este tipo de ofertas, comentaron que no se requiere de mucho, sólo la idea de lo que se requiere hacer y escribir a través de un papel específico llamado White Papper, un equipo sólido que compruebe que sabe ejecutar las cosas y un equipo inteligente, una comunidad y marketing.

erp