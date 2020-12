El abaratamiento que tuvieron las firmas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a raíz de la crisis sanitaria y económica causada por el Covid-19 también generó oportunidades de inversión, aseveró José Oriol Bosch Par, director general de Grupo Bolsa Mexicana de Valores en conferencia de prensa virtual.

“La Bolsa en términos relativos tenía un rezago frente a otras bolsas, se veía barata. Comenzó el año en niveles de 43,000 puntos, subió hasta los 46,000 y de ahí tuvimos una caída hasta los 33,000 a finales de marzo, una baja cercana al 25%, y ya vimos en las últimas semanas una recuperación, la vimos en otras bolsas, lo vimos primero en Estados Unidos con las acciones de tecnología”, explicó.

El directivo agregó que “los inversionistas voltearon a ver a México y lo veían barato, y ya estamos hoy a 43,000 puntos, sí hubo realmente una oportunidad de inversión como en todas las crisis”.

José Oriol Bosch señaló que la sobrerreacción ya se vio, y actualmente el mercado accionario de México está a los mismos niveles que comenzó el año, lo cual dada la coyuntura económica, es algo positivo.

Destacó que esto se vio en todos los mercados, no solo en el bursátil.

Como ejemplo, recordó que el dólar pasó de 19 pesos hasta más de 25 pesos, y actualmente está otra vez por debajo de 20 unidades por billete verde.

Se mantiene el rezago

El director general de la BMV recordó que todavía hay un rezago respecto al máximo histórico superior a 52,000 puntos ocurrido en 2017. “El récord no se tocó este año, todavía hemos tenido un rezago. Tiene que haber resultados y expectativas que justifiquen el incremento, pero esperemos que veamos un rendimiento en el IPC y en el resto de mercados”, señaló.

Por otra parte, respecto al incidente ocurrido durante octubre cuando se paralizaron operaciones en la BMV, Marcos Martínez Gavica, presidente de la plaza bursátil, explicó que hubo un problema con un proveedor, y que no se pudo recuperar la situación a tiempo. “Estuvimos hablando con las autoridades, y supieron por qué, que no fue un error interno, que para efectos prácticos no importa... quisimos enfocarnos ya sea fuera o adentro, enfocarnos a que funcione bien la operación”, dijo el directivo.

Detalló que el proveedor puso un mecanismo de corrección para asegurar a las autoridades que no se repetirá dicho error, y que ya se probó que se recupera la operación en menos de una hora.

Señaló que la afectación será para ellos pues se les impondrá una multa por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, “y hacen bien en imponernos una multa y ponernos a prueba como lo hizo”, finalizó.

