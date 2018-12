Desde que el gigante tecnológico Apple presentó sus resultados al tercer trimestre del 2018 el pasado 12 de noviembre sus acciones se han desplomado 23.68% en Wall Street y cotizan en un precio de 169.70 dólares, eso significa una pérdida en el valor de capitalización bursátil de 249,702 millones de dólares.

Por ello, grandes fondos de inversión que antes apostaban todo por Apple, le han retirado su apoyo.

Según publicó este lunes Business Insider, Apple ya no se encuentra entre las acciones preferidas para los inversionistas del índice Russell 1,000, a partir de este trimestre, de acuerdo a un reciente reporte de RBC Capital Markets.

Los estrategas bursátiles de la correduría examinaron los paquetes accionarios de más de 751 fondos de inversión activos que apuestan por grandes firmas del índice Russell 1,000 y se dieron cuenta de que Apple es la única acción que ha caído de la preferencia de la mayoría de los fondos luego del tercer trimestre.

Los estrategas encontraron que sólo 35% de los fondos que invierten en empresas del Russell 1000 large-cap tenían papeles de Apple, todas ellas sobrevaluadas.

Apple se encuentra atravesando por un mal cuarto trimestre. Sus acciones han perdido casi 24% en el trimestre por preocupaciones sobre las perspectivas de menores ventas del iPhone y por temores sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Se le prohíbe importar

El proveedor de chips Qualcomm Inc declaró el lunes que había obtenido una sentencia preliminar de un tribunal chino que prohíbe la importación y venta de varios modelos de iPhone de Apple en China por violación de patentes.

El dictamen afecta los modelos desde el iPhone 6S al iPhone X comercializados con versiones previas del sistema operativo iOS de Apple. Qualcomm, el mayor proveedor de chips para teléfonos móviles, había presentado el caso en China a fines del 2017.

En un comunicado, Apple dijo que sus iPhone siguen en venta en el país asiático, con un software más nuevo. Las acciones de Apple caían 3.36% en Wall Street durante las primeras operaciones pero lograron revertir tendencia y cerraron con una ligera ganancia de 0.66 por ciento.

El fallo provino del Tribunal Popular Intermedio de Fuzhou en China, el mismo que este año prohibió la importación de algunos chips del fabricante Micron Technology Inc. en China.

La corte halló que Apple violó dos de las patentes de software de Qualcomm sobre el cambio de tamaño de las fotografías y la administración de aplicaciones en una pantalla táctil.

Los modelos específicos de iPhone afectados por la decisión preliminar en China son el 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X.