Morgan Stanley, Fidelity Investments, Citadel Securities LLC y otras compañías financieras acordaron lanzar de forma conjunta una nueva bolsa de bajo costo que competirá con la Bolsa de Valores de Nueva York y con el Nasdaq.

En un comunicado conjunto hecho público la mañana de este lunes, las compañías dijeron que la nueva bolsa buscará aumentar la competencia, mejorar la transparencia operativa, reducir los costos fijos y simplificar el comercio con acciones en Estados Unidos.

La nueva bolsa se llamará Members Exchange (o MEMX) y estará financiada y controlada por nueve instituciones, incluidos Bank of America Merrill Lynch, Charles Schwab Corp, E*TRADE Financial Corp, TD Ameritrade Holdings Corp , UBS y Virtu Financial.

La iniciativa surge tras años de quejas entre corredores y operadores por las altas tarifas cobradas por las bolsas estadounidenses.

Members Exchange, que planea ofrecer un modelo simple de operaciones con tipos básicos de órdenes y la última tecnología, también representará los intereses de la base de clientes colectiva de sus fundadores, compuesta por minoristas e inversores institucionales.

Las tres principales bolsas estadounidense han recibido críticas por cobrar tarifas por servicios como la recepción de los datos que usan los corredores para supervisar movimientos en los precios de las acciones.

Intercontinental Exchange Inc es el propietario de la Bolsa de Valores de Nueva York; Nasdaq Inc es dueña de Nasdaq; mientras que la otra bolsa es Cboe Global Markets Inc. Las acciones de Intercontinental Exchange cedían un 2.6% y las de Nasdaq Inc perdían un 2.8 por ciento.

