General de Seguros (Genseg) solicitó su salida de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por lo que inició los trámites para llevar a cabo la oferta pública de adquisición (OPA) de acciones que están flotando en el mercado.

“Después de la oferta se solicitará a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la BMV la cancelación de la inscripción de las acciones del capital social de la emisora en el registro nacional de valores y en el listado de emisoras autorizadas para cotizar de la BMV”, dijo la aseguradora en un documento.

La empresa cotiza en la BMV desde el 2006, bajo la clave de pizarra “GENSEG”. Es una emisora de baja bursatilidad y sus acciones se negocian a 91 pesos cada una. Cuenta con 34 millones 291,324 títulos en circulación.

El objetivo de la OPA es adquirir hasta 530,711 acciones que tienen inversionistas en el mercado y que no son del grupo de control, lo cual equivale a 1.55% de su capital social. El precio de compra aún no lo hace público.

La aseguradora no expone la razón de su decisión de deslistarse de Bolsa, pero cotiza con una mínima bursatilidad.

La emisora está próxima a deslistarse de la BMV, pero permanecerá listada su empresa controladora, Peña Verde (dedicada a la industria de reaseguros)”, expuso en un reporte de Prognosis, firma de análisis independiente.

La salida de la aseguradora coincide en un momento en que se cumplen dos años de que ninguna empresa nueva ha llegado al mercado accionario local.

Mientras que otras como Ingeal, dueña de la marca de galletas Mac’Ma, Hilasal, empresa del sector textil que cerró sus operaciones, así como la compañía del ramo automotriz, Rassini, también solicitaron el desliste de sus acciones de la BMV.

Genseg es una aseguradora multilínea que surgió en 1972. Opera todos los ramos de seguros, a excepción de pensiones, y tiene presencia en todo México. Al tercer trimestre reportó que sus primas directas llegarona 1,798 millones de pesos.

Retos

El reto de General de Seguros continúa siendo aumentar su participación de mercado y escala, al tiempo que controla el índice de siniestralidad y los gastos operativos”, considera Prognosis en su reporte.

El capital contable de la empresa de seguros fue de 2,264.8 millones de pesos, al tercer trimestre de este año, lo que significó una caída de 6.4% en la comparación anual.

Para el mismo periodo, sus activos cerraron en 6,921.5 millones de pesos, con una baja de 1.5%, derivado de menores inversiones, deudores y menor captación de primas.

Pero para AM Best, agencia de calificación crediticia estadounidense, “la rentabilidad de Genseg se había basado en ingresos por inversiones, pero una pérdida no realizada en la valoración de las inversiones, principalmente impulsada por la volatilidad en el mercado de valores de México, junto con la insuficiencia de las primas, dio como resultado resultados negativos en 2018”.

