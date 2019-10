El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs informó el martes que su ganancia en el tercer trimestre cayó un 27%, afectada por comisiones menores en servicios de asesoramiento de operaciones corporativas y por la debilidad del negocio de suscripciones de acuerdos.

El beneficio neto atribuible a los accionistas cayó a 1,790 millones de dólares en el tercer trimestre desde 2,450 millones un año antes. El beneficio por acción (BPA) cayó a 4,79 dólares desde 6,28 dólares.

Los ingresos en tres de sus cuatro áreas de negocios cayeron, liderados por el declive en la banca de inversión debido a menos operaciones de fusiones y adquisiciones y menos salidas de empresas a la bolsa.

El trimestre pasado, Goldman se benefició de sus inversiones en varias ofertas públicas iniciales de acciones, incluyendo Tradeweb Markets Inc, Avantor Inc, Uber Technologies Inc y Headhunter Group Plc, que en conjunto representaron hasta un 55 por ciento del portafolio público de inversiones del banco.

Los ingresos netos totales bajaron un 6%, hasta 8,320 millones de dólares.

Los analistas esperaban una ganancia de 4.81 dólares por acción e ingresos de 8,310 millones de dólares, según las estimaciones del sistema IBES de Refinitiv. No estaba claro si las cifras comunicadas eran comparables con la previsión de consenso.

Las expectativas de la mayoría de las casas de análisis que siguen la actividad del banco de inversión dirigido por David Solomon eran por lo general moderadas, ya que las condiciones macroeconómicas han pesado sobre el sentimiento de los inversores.

Se espera que el principal rival de Goldman, Morgan Stanley , publique sus resultados trimestrales el jueves.

erp