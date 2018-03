La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses fue celebrada en las primeras semanas con subidas en las Bolsas mundiales, aunque el optimismo inicial se ha desinflado un poco. Aunque el nuevo inquilino de la Casa Blanca todavía no ha desarrollado muchas de las medidas anunciadas en su campaña, ha dado pistas sobre temas como el aumento en el gasto público, la rebaja en el impuesto de sociedades o la desregulación.

El inversionista en fondos que quiera aprovecharse de la buena marcha de la economía de Estados Unidos y los máximos de Wall Street debe tener en cuenta que las grandes políticas de Trump no afectan a todas las empresas de la misma manera, por lo que los expertos recomiendan ser selectivos a la hora de invertir en fondos de renta variable estadounidense.

Desde A&G apuestan por los fondos de pequeñas y medianas compañías. "Muchas de las medidas de Trump están destinadas al crecimiento y la mejora de la economía local americana", explica Patricia Justo, selectora de fondos de la entidad de banca privada, que recuerda que a menudo las empresas más locales son aquellas de menor tamaño y menor capacidad de globalización.

"Es cierto que este tipo de fondos o estrategias han tenido una revalorización enorme desde las elecciones estadounidenses, pero pensamos que siguen teniendo recorrido si se buscan fondos que tengan un componente de valoración en la selección de las empresas en las que invierten para asegurarnos de no pagar precios demasiado caros en la cartera", comenta Justo.

En este sentido, recomienda el fondo Legg Mason Royce Small Caps Opportunities, "que además de tener un sesgo de valoración, tiene actualmente una distribución muy alineada con sectores cíclicos que se beneficiarán en mayor medida de una mejora de la economía local: infraestructuras, consumo, tecnología y energía".

Por sectores, en Profim confían en el buen comportamiento del biotecnológico. "Es cierto que Trump ha echado un jarro de agua fría a la industria farmacéutica, pero sí está preocupado y ocupado en que algunas empresas estadounidenses, centradas en la industria de la biotecnología y, más concretamente, en el tratamiento e investigación del cáncer logren éxitos con sus investigaciones", asegura José María Luna, director de Análisis y Estrategia de la firma de asesoramiento financiero, por lo que aconseja el fondo Bellevue Adamant Biotech.

El sector financiero estadounidense podría ser otro de los grandes beneficiados de las políticas de Trump. Entre los motivos, Rafael Romero, director de inversiones de Unicorp Patrimonio (del Grupo Unicaja), destaca "el incremento de las expectativas de inflación a nivel global por la mejora económica, que lleva a elevar los tipos de interés, primero de los bonos y luego de los tipos oficiales, lo que siempre mejora los márgenes de la banca". Además, cita la reducción de la morosidad y el aumento del crédito por la mejora económica y la tendencia a reducir los requerimientos normativos para la banca. Su apuesta es el BlackRock World Financials. Por las mismas razones, Luna recomienda el Henderson Global Financials Fund. En ambos casos, los fondos invierten algo más del 50% de su patrimonio en entidades financieras estadounidenses. Luna también cree que con Trump se verá beneficiado el sector industrial, para lo que suscribiría el Nationale Nederlanden Industrials Fund.

Unicorp Patrimonio y Profim coinciden también en las buenas expectativas del Pictet Security, único fondo centrado en compañías de seguridad, "porque parece previsible que en Estados Unidos y en Europa siga siendo de máxima prioridad asegurar infraestructuras críticas y proteger la integridad de los ciudadanos", explica Romero, para el que también se va a producir "un aumento del comercio electrónico y la digitalización de procesos, lo que implica un aumento considerable de inversión en seguridad electrónica. El aumento del riesgo de terrorismo implica mayor inversión e productos tecnológicos, controles de acceso, biometría, ... Esta industria está viendo crecer sus beneficios a doble dígito y sus ventas triplican el crecimiento económico global".

Además, en Profim consideran que pueden ser interesantes los fondos más ligados a las materias primas, como el JP Morgan Global Natural Resources, por la mejora de la economía mundial, y "ya que a Trump no le preocupa mucho si hay o no cambio climático, y no pondrá trabas a muchas de estas industrias", afirma Luna.

Si la administración Trump reduce impuestos y regulación corporativa y potencia planes de gasto en infraestructuras, el crecimiento de la economía doméstica podría acelerarse vía, principalmente, el crecimiento de los beneficios empresariales. En este contexto, en A&G prevén que aquellas empresas que tengan expectativas de crecimiento superiores al resto, con revisiones al alza y sostenible, se verán favorecidas. Además, la regulación más laxa alentará las fusiones y adquisiciones entre las grandes compañías. Con todo, el fondo Alger American Asset Growth podría sacar partido "de esta jugada de crecimiento a buenos precios". El fondo está posicionado en aquellos sectores de crecimiento que presentan valoraciones razonables. Sus mayores posiciones se centran en tecnología de la información, salud y consumo discrecional", asegura Patricia Justo.

estrategias@eleconomista.mx