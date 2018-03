Facebook perdió 14,932 millones de dólares (mdd) de valor de mercado por día a lo largo de la semana pasada. En total, la red social más popular del mundo se despidió de 74,659 millones de dólares de capitalización; una semana desastrosa para la compañía.

Lo que perdió Facebook en capitalización equivale al valor de Kraft Heinz o Time Warner en Bolsa. Al cierre del viernes, el valor de mercado de la red social era de 463,000 millones de dólares, de acuerdo con información de Economática, herramienta de análisis de inversión.

Facebook, envuelta en filtración de información, vio desplomar sus acciones a lo largo de estos días 13.89%, su tercera caída semanal más profunda de su historia.

Los papeles de la emisora del NASDAQ cerraron el viernes en 159.39 dólares por unidad, su peor cierre desde julio del 2012.

El descrédito al que se enfrenta la red social sigue escalando. El viernes, Elon Musk, fundador de Tesla —entre otras empresas—, eliminó la página de Facebook verificada de SpaceX, compañía del sector aeroespacial.

Además, Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, tendrá una audiencia en Washington para explicar cómo Cambridge Analytica —consultora política— obtuvo datos de 50 millones de usuarios de la red social.

“La audiencia examinará la recolección y venta de información personal de más de 50 millones de usuarios de Facebook, potencialmente sin su notificación o consentimiento y en violación de la política de Facebook”, escribieron en una carta Greg Walden y Frank Pallone, presidente republicano de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes y su líder demócrata, respectivamente. Dicha información fue publica por la agencia de información Reuters.

La fortuna personal de Zuckerberg también sufrió estragos. En una semana, su riqueza disminuyó 10,200 millones de dólares a 65,100 millones de dólares, de acuerdo con información del índice Bloomberg Billionaires.

Zuckerberg cayó al séptimo puesto entre las personas con mayor fortuna del mundo. Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffet, Amancio Ortega, Bernard Arnault y Carlos Slim están sobre el fundador de 33 años de Facebook

Siguen las disculpas

Facebook sacó anuncios en varios diarios el domingo, firmados por su director Mark Zuckerberg, disculpándose por el escándalo relacionado con Cambridge Analytica.

En los anuncios en periódicos de Estados Unidos y Gran Bretaña, el ejecutivo dice que la red social no se merece tener información personal si no puede protegerla.

Entre los periódicos que tenían en sus páginas los anuncios figuran The New York Times y The Washington Post,en Estados Unidos, y The Sunday Times y The Sunday Telegraph en Gran Bretaña.(Con información de Mario Calixto y Reuters)



