Los instrumentos están subvaluados en el mercado, gonzalo Robina

Este año no se listarán muchos fibras Gonzalo Robina señaló que “el mercado de capitales dentro de la BMV va a estar presionado este año, no va a haber tanta inversión como la que nos gustaría tener, es entendible y por eso no creemos que vaya a haber mucho más de los dos fibras que ya están alineados en este año”.