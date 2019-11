Hasta el último aliento

La inhumación se ubica como uno de los métodos más recurrentes entre los mexicanos, cuyo costo oscila entre 15,000 y 20,000 pesos, considerando el servicio de velación, embalsamado, ataúd sencillo, y gastos de inhumación, pero sin propiedad en un cementerio.

En este sentido, la cremación ha registrado un aumento principalmente en grandes ciudades donde hay menos espacio y por los costos que implica una propiedad de descanso final y su mantenimiento.

Según Grupo Gayosso, la incineración mantiene un costo estándar a nivel nacional de hasta 20,000 pesos, y considera el servicio de velación, embalsamado, ataúd en préstamo, y una urna sencilla para depositar las cenizas, pero sin una propiedad de descanso final en un mausoleo.

La empresa funeraria indicó que el Día de Muertos es una de las fechas más celebradas en el país, y cada región tienen su propia manera de recibir a los seres queridos que ya se fueron.

Si bien esta fecha es especial para recordar y rendir homenaje a nuestros difuntos, destacó, el tema también es un tabú entre los mexicanos considerando que sólo cerca de 1.5% cuenta con un contrato de previsión funeraria. Y es que la industria funeraria en México cobra relevancia por su constante crecimiento y el envejecimiento demográfico del país.

El año pasado se registraron 694,100 servicios funerarios de necesidad inmediata, de los cuales sólo 23% se realizó a través de un plan de previsión de forma anticipada, lo que apenas representa 3.31 por ciento.

Subasta retro

La chamarra negra y el pantalón que usó Olivia Newton-John en la película Vaselina fueron vendidos el sábado por 405,700 dólares durante una subasta en la ciudad californiana de Beverly Hills.

Y es que la comedia musical Vaselina sigue despertando pasiones a más de 40 años de su estreno.

Los pantalones de cintura alta y la chamarra de cuero negro en la que se balanceó Olivia Newton-John durante el mítico “You’re the one that I want” subieron al doble del precio estimado, anunció la casa de subastas Julien’s Auctions.

Además, un cartel firmado por John Travolta, Olivia Newton-John y otros integrantes de la película, estimado en 1,000 dólares, fue adjudicado en 64,000 dólares.

Una parte de las ganancias por la venta de estas prendas irá al centro de Olivia Newton-John para la investigación en el tratamiento contra el cáncer, una enfermedad con la que la actriz fue diagnosticada por tercera vez en el 2018.

El canal por cable HBO anunció recientemente la preparación de una serie inspirada en el mundo de la emblemática película Grease.

Premia a emprendedores

Compromiso Social Citibanamex e Impact Hub Ciudad de México, la plataforma global de emprendimiento, seleccionaron a las empresas ganadoras del primer y segundo lugar de Emergente 2019, el programa de apoyo y vinculación para emprendedores mexicanos que desarrollan proyectos con enfoque social.

Las empresas premiadas por el programa Emergente 2019 fueron: Blancos y Bancos (primer lugar–100,000 pesos), mujeres oaxaqueñas que producen y comercializan muebles, ropa de cama y artículos decorativos con identidad cultural; así como Vixi México (segundo lugar–50,000 pesos), estudio de diseño industrial que profesionaliza a los artesanos mexicanos y en el que diseñan y producen objetos que rompen esquemas.

El dinero que recibieron ambas empresas funcionará como capital semilla para impulsar sus proyectos.

En esta segunda edición, el programa recibió más de 280 proyectos, de los cuales 95 emprendedores participaron en los bootcamps presenciales en San Miguel de Allende, Mérida, Oaxaca, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Posteriormente, se seleccionaron a los 10 finalistas en función de su modelo de negocio, impacto social y creatividad, para viajar durante una semana a la Ciudad de México donde recibieron talleres y capacitación en diversas áreas.

Las categorías que participaron fueron diseño industrial (muebles, decoración, juguetes, moda, joyería, técnicas artesanales, arquitectura), servicios creativos (recreacionales, culturales, diseño gráfico y editorial) e innovación y tecnologías (plataformas tecnológicas, procesos de producción, nuevos materiales, técnicas).

Colaboración

Esta semana se llevará a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Universidad Anáhuac México para el desarrollo conjunto de programas de formación en el ámbito educativo.

La rúbrica del acuerdo se realizará el 6 de noviembre y estarán presentes por parte de la BMV, el director general, José Oriol Bosch Par, y la directora de Factor Humano y Educación, Rosa Crespo Casas.

Por parte de la Universidad Anáhuac estarán Jorge Fabre Mendoza, quien es vicerrector, académico y también estará presente Alfredo Nava, director de la Facultad de la Facultad de Economía y Negocios, según informó en un comunicado el centro bursátil ubicado en avenida Reforma en el corazón de la Ciudad de México.