De las 35 empresas que pertenecen al principal indicador bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, 17 han echado mano de su fondo de recompra de acciones en lo que va de este año.

En total han desembolsado poco más de 5,000 millones de pesos para adquirir 133.4 millones de títulos propios.

No obstante, estas emisoras aún cuentan con un total de 76,436 millones de pesos para recomprar sus propios papeles cuando así lo consideren, de acuerdo con información presentada por Grupo Financiero Monex.

Especialistas en temas bursátiles explicaron que cuando las bolsas tienen importantes caídas es un momento propicio para que las empresas recompren sus acciones, pues envían señales positivas al mercado y refuerzan la confianza de los inversionistas.

El director general de la BMV, José Oriol Bosch, dijo que actualmente algunas empresas están recomprando sus acciones, y consideró que es un “buen momento” para hacerlo, sobre todo por los actuales ajustes a la baja que se han registrado en el mercado.

Oportunidades

El directivo puntualizó que las empresas recurren a este mecanismo cuando consideran que el precio de sus títulos está muy barato y que no son los múltiplos a los que debería cotizar.

“Si tienen los recursos del fondo de recompra, deben aprovechar para recomprar”, agregó.

América Móvil, la empresa de telecomunicaciones recompró 27 millones de acciones por un monto de 422 millones de pesos.

Las empresas que este año han utilizado mayor porcentaje de los recursos autorizados para esta estrategia son la panificadora Bimbo, la financiera Gentera y la productora de tortillas Gruma, con 30.3, 17.6 y 13.6%, respectivamente.

“Las compañías mantienen activo su programa y lo han utilizado, ya sea para darle liquidez a los participantes, o bien por considerar que mediante el uso de dicho programa se le da un mayor valor al accionista”, explicaron en un reporte Carlos González Tabares y Cesar Salinas, de Monex.

Comentaron que estas emisoras pudieran ser más defensivas en un entorno adverso y a tan sólo a unas semanas de que finalice el año.

Bimbo tiene autorizados recursos por 1,200 millones de pesos, de los cuales ha usado 364 millones para adquirir más de 9.2 millones de papeles flotando en el mercado. Con respecto a Gentera los recursos aprobados ascendieron a 1,400 millones de pesos, de los que ha dispuesto poco más de 246 millones para comprar 16.1 millones de sus acciones.

La misma estrategia ha seguido Gruma, que, de los 2,500 millones disponibles para la recompra, ha utilizado alrededor de 340 millones de pesos para adquirir cerca de 1.5 millones de papeles.

El analista de Intercam Casa de Bolsa, Erick Medina, comentó que en el caso de Bimbo han estado activos en la recompra de sus acciones porque consideran que están subvaluadas. “Al estar recomprando la acción le dan un poco más de impulso a la demanda y, por lo tanto, al precio”, puntualizó.

El director de análisis financiero de Black Wallstreet Capital, Jacobo Rodríguez, coincidió en que es un excelente momento para que las empresas, y también los inversionistas, salgan de compras porque las caídas en la Bolsa han sido exageradas.

No se animan

Por otro lado están emisoras como Televisa que han obtenido pocas acciones propias, pero que cuentan con altos montos de su programa de recompra de acciones. Los recursos autorizados son de 20,000 millones de pesos y sólo se ha hecho de unas 25.4 millones de acciones por una inversión de 1,542 millones de pesos.

En el otro extremo están las emisoras que no han usado los recursos autorizados por su asamblea de accionistas para comprar títulos propios. En esta casilla se ubica Cemex con 9,309 millones de pesos disponibles; la embotelladora Femsa tiene 7,000 millones; conglomerado Alfa cuenta con 5,800 millones.

Mientras, la minorista Walmart de México y Centroamérica (Walmex) mantiene 5,000 millones; la energética IEnova 4,625 millones, y las empresas mineras Grupo México y Peñoles conservan 4,501 millones y 4,000 millones, respectivamente.

También están en este cajón los grupos aeroportuarios OMA y GAP, que cuentan con recursos disponibles por 1,466 millones y 1,250 millones de pesos, respectivamente.

Otras emisoras como Grupo Aeroportuario de Sureste (Asur), Kimberly-Clark de México, Grupo México Transporte y El Puerto de Liverpool no reportan un fondo de recompra de acciones. Erick Medina comentó que muchas no usan el fondo de recompra de manera tan agresiva porque no tienen solvencia o suficiente efectivo en caja; otras porque consideran que el precio de sus títulos no es atractivo.

Jacobo Rodríguez explicó que cuando una empresa recompra sus acciones se beneficia porque tiene más control de los títulos flotando en el mercado, haciéndolas menos especulativas.

“El principal motivo de que las empresas recompren sus acciones es mandar una señal de confianza para los inversionistas”, puntualizó.

Al preguntarle si algunas compañías pueden recomprar acciones para inflar artificialmente los precios, el directivo en Black Wallstreet Capital comentó que es una práctica indebida que no ha visto que suceda, ni que se lleven malas prácticas en el mercado local. El director general de la BMV, José Oriol, acotó que como grupo tienen un fondo de recompra de alrededor de 400 millones de pesos que aún no utilizan.

