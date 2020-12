Hay pocas expectativas de que las emisiones en Bolsa en México se reactiven el próximo año, advirtió Raúl Martinez Ostos, presidente y director general del banco de origen inglés Barclays México.

“En renta variable la situación no es alentadora en términos de lo observado este año,pues no ha habido mucha actividad. Hay empresas que en algún momento contemplaban ir al mercado de capitales y esperamos que una vez que haya poco más certidumbre (no en el corto plazo), pero en la medida que los resultados de la vacuna sean positivos y las cosas empiecen a regresar a la normalidad potencialmente ese mercado también pudiera dar la vuelta y recuperar un poco el terreno perdido en los últimos años”, dijo en conferencia de prensa virtual.

Benjamin Theurer, director responsable de la oficina de Investigación de Renta Variable reiteró esta perspectiva, y es que dijo que un factor muy particular a nivel local, es que el nivel de apalancamiento de la mayoría de las empresas en el mercado mexicano es bajo.

“La mayoría de las empresas puede generar suficiente flujo de caja para sus necesidades de crecimiento para pagar dividendos, hacer recompras de acciones, por lo que no tienen necesidad de emitir capital porque el flujo de caja es estable”, acotó.

El directivo dijo que, en contraste, han visto varias empresas aprovechando la coyuntura para refinanciar deuda ante las bajas tasas, descartando la parte de emisión de acciones.

“Esto no cambiará de aquí a 2021, las nuevas emisiones siempre es cuestión de necesidades, de si alguien quisiera salir al mercado o si hay necesidad de capital para fondear, buscar crecimiento internacional como lo hemos visto con Becle, pero vemos esto muy poco en el horizonte”, dijo Theurer.

Raul Martínez considera interesante la liquidez y el interés de inversionistas a nivel global por participar en las emisiones del mercado de deuda. En mercados internacionales vieron muchas emisiones antes de la pandemia, luego se cerró el mercado pero ya hacia mediados del verano empezó otra vez a reabrirse.

“Incluso, el gobierno federal hizo una emisión grande hace unas semanas, es difícil decir dónde va a estar el mundo a principios de 2021 pero en general el tono de mercado es positivo y los grandes emisores en México, inclusive algunos otros, buscarán aprovechar ventanas de oportunidad para salir a mercados internacionales de deuda”,explicó.

Martínez dijo que el mercado local de deuda se cerró aunque ya ha algunas emisiones exitosas de certificados bursátiles en diferentes industrias que han ocurrido en los últimos meses, lo cual hace pensar que poco a poco ese mercado también se está recuperando,.

“A lo mejor no a la velocidad a la que se están recuperando los mercados internacionales de deuda pero si sentimos que va por buen camino”, dijo.

