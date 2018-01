“Invierto todos mis ahorros en bitcoin”, asegura Mai Fujimoto, apodada Miss Bitcoin en las redes sociales, que al igual que muchos japoneses recurre ahora a la más popular de las criptomonedas, reconocida además como medio de pago legal en el país.

En diciembre, cerca de 31% de las compraventas mundiales de bitcoins se hicieron en yenes, por detrás del dólar (44%) pero por delante del won surcoreano (18%) y del euro (6%), según jpbitcoin.com, que compila los datos del sector.

La cuota de los inversionistas japoneses en este mercado ha aumentado desde la prohibición el año pasado de los intercambios de criptomonedas en China.

Japón hizo lo contrario y una ley que entró en vigor a principios del 2017 reconoció al bitcoin y a otras monedas virtuales como medios de pago legales, aunque reforzó las exigencias de transparencia y solidez financiera a los operadores del mercado local.

Esta reglamentación favorable incitó a grupos informáticos nipones a lanzarse en este nuevo sector, mientras miles de comercios en el país empezaron a aceptar pagos en bitcoin, a menudo para hacerse publicidad en los medios locales.

“La participación de grandes compañías, el sentimiento de seguridad generado por la luz verde del gobierno y la exposición mediática han llevado a gente completamente nueva hacia este mercado” del bitcoin en Japón, asegura Koji Higashi, de 29 años, especialista del sector, y él mismo inversor en esta moneda virtual.

Miss Bitcoin

Mai Fujimoto, de 32 años, es una gran adepta desde el 2012. “En la época buscaba crear una plataforma de donaciones en línea para la educación de niños en los países en vías de desarrollo (...) Me di cuenta hasta qué punto era caro enviar dinero al extranjero”, cuenta a la AFP.

“Cuando supe que ya no era necesario pasar por bancos si utilizaba pagos en bitcoin, quedé realmente impresionada”, agrega.

“He invertido todos mis ahorros en el bitcoin y en otras criptomonedas desde hace un año (...) Ya no tengo ahorros en el banco”, asegura.

Nada, sin embargo, auguraba semejante éxito del bitcoin entre los japoneses, conocidos por su extrema prudencia, su predilección por el ahorro y por los pagos en metálico.

Los primeros intentos del bitcoin para imponerse en Japón quedaron frustrados en el 2014 con la espectacular quiebra en Tokio de la plataforma de cambios MtGox.

Su antiguo directivo, el francés Mark Karpelès, está siendo juzgado desde el año pasado en la capital japonesa, por manipulación de datos y desvío de fondos, unas acusaciones que él rechaza.

Rompecabezas fiscal

“Muchos japoneses son muy conservadores ante el riesgo, pero tenemos un negocio minorista en el mercado de cambios, y muchos particulares negocian sumas elevadas en este mercado”, asegura Yuzo Kano, presidente ejecutivo de bitFlyer, hoy la principal plataforma de negocio del bitcoin en Japón.

Además, muchos especuladores nipones recurren a las criptomonedas como el bitcoin, según una reciente nota de los analistas de Deutsche Bank.

Los prolongados bajos tipos de interés en el país —resultado de una política monetaria muy expansiva del banco central japonés— incita a buscar inversiones alternativas mejor remuneradas, opina Kano, un exempleado de Goldman Sachs y BNP Paribas.

Esta opción no es racional, y obedece a un efecto de contagio, opina, no obstante, Koji Higashi. “Todo el mundo lo hace, y he oído que se gana mucho dinero, por tanto yo también lo hago”, explica para resumir este estado de ánimo.

Pero este furor podría apaciguarse por el hecho de que cualquier ganancia obtenida en estos mercados será sometida a una tasa de imposición muy elevada, de 55 por ciento.

“Muchos inversionistas no saben el importe que será objeto de imposición” afirma Hugashi, que augura “muchos escándalos de evasión fiscal en un futuro próximo”.