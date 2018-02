El director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch, confió en que el mercado bursátil mantenga relativa estabilidad ante la volatilidad que pueda generar el arranque de la séptima ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que concluirá el próximo 6 de marzo.

“A pesar de todo, la BMV está ‘flat’ en el año y cerca de niveles máximos históricos (por arriba de 50,000 puntos), eso habla muy bien de la madurez de los inversionistas”, sostuvo.

El directivo reiteró que, a pesar de la incertidumbre por el TLCAN y con rondas de negociación en curso, el comportamiento de los mercados sigue siendo “muy bueno”, incluso la Bolsa mexicana se mantiene cerca de 50,000 puntos.

En conferencia de prensa con motivo del lanzamiento de los ETF DeltaShares de Akaan Transamérica, el directivo destacó que no sólo la renegociación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá son causa de volatilidad en el mercado local, sino también otros eventos como las elecciones presidenciales mexicanas de julio próximo y los cambios en el régimen fiscal de Norteamérica, pero a pesar de ello el mercado “se ha comportado muy bien”.

Confió en que, una vez que se vayan resolviendo cada uno de estos temas, los mercados locales tenderán a reaccionar positivamente.

la volatilidad no afecta

José Oriol Bosch refirió que, en estos dos primeros meses del 2018, las operaciones en el mercado de valores mexicano se han mantenido estables, aun con la volatilidad de hace unas semanas por las correcciones de las bolsas de valores de Estados Unidos.

Por su parte, el presidente de Akaan, Fernando Quiroz, explicó que el TLCAN y el mercado bursátil mexicano están poco relacionados, pues, ¿qué gran participante en el proceso de exportación en el país cotiza en la BMV?, cuestionó.

Dijo que 80% de la plataforma de exportación proviene de empresas multinacionales.

“Es un juego mucho mayor de expectativas (...) si hasta ahora llevamos seis rondas de negociación y la respuesta del mercado bursátil ha sido razonable, no hay que suicidarse por temor a la muerte”, parafraseó el director de la BMV.

Akaan Transamérica lista cuatro ETF en el SIC

La operadora de fondos de inversión, Akaan Transamérica, listó cuatro ETF en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Los Delta Shares buscan administrar su riesgo ante volatilidad para mejor rendimiento.

Fernando Quiroz, fundador de la firma, dijo que con la operación del fondo los inversionistas tendrán que preocuparse menos sobre cuándo es el mejor momento para mover su capital.

Los DeltaShares combinan activos como bonos del Tesoro, acciones de EU y acciones de mercados desarrollados.

El presidente y director general de la División de Inversiones y Jubilaciones en Transamerica, Kent Callahan, señaló que el ETF aumenta la participación en las bolsas cuando la volatilidad es baja y cambia la estrategia a bonos de EU cuando es alta.

Los DeltaShares replican los movimientos del S&P 400, el S&P 500 y el S&P 600. Sigue al S&P EPAC Ex. Korea LargeMidCap, que incluye empresas de países desarrollados de Europa y la región de Asia Pacífico, excluyendo a Corea, así como al índice S&P US Treasury Bond de cinco años y el S&P US Treasury Bill 0-3 Month Index, capital de los mercados desarrollados.

Miden diariamente la tendencia de volatilidad para proteger los portafolios de inversión.



