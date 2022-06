El director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch, aseguró que la educación financiera es un medio que ayuda al crecimiento económico del país, pero también a combatir la inflación, que en la segunda quincena de mayo fue de 7.65 por ciento.

“Si no nos enseñan qué es la inflación, si no nos enseñan que poner el dinero ‘debajo del colchón’ es una forma de perder, más ahora que estamos viviendo una inflación alta, no vamos a poder combatirla”, dijo el directivo en conferencia con motivo de la firma del convenio de colaboración con la Escuela Bancaria y Comercial (EBC).

Abundó que si no nos enseñan que la inflación implica que habrá un incremento sostenido en los precios de los bienes y servicios, que el dinero no nos va a alcanzar, será difícil enfrentarla y terminará por perjudicar.

Pero por el otro lado, si nos enseñan a invertir y que ese dinero entre al sistema financiero entonces va a tener un efecto positivo para el crecimiento de la economía del país, ya que en lugar de que las personas guarden el dinero “debajo del colchón”, este estará dentro del sistema productivo y puede ser usado para financiar planes de crecimiento y proyectos de las empresas, que a la vez van a crear empleos y, por consecuencia, el consumo va a aumentar.

“Todos necesitamos esa educación financiera porque, independientemente de la edad y ocupación, manejamos dinero de alguna forma, todos tenemos algún ingreso y gasto, algunas personas están dentro del sistema financiero y bancario, pero son pocas, sabemos que tenemos un área de oportunidad muy grande y ahí es donde la Escuela Bancaria Comercial hace una gran labor cerrando el ‘gap’ por la falta de educación financiera, desde la educación básica donde no nos enseñan muchas cosas”, añadió.

En este sentido, José Oriol Bosch insistió en la relevancia de seguir promoviendo la educación financiera y a la Bolsa de valores que, por ser parte de ésta, debe ser vista como una fuente de financiamiento para los empresarios y de inversión para la población económicamente activa.

Firma BMV y EBC colaboración

La Escuela Bolsa Mexicana del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) y la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) firmaron un convenio de colaboración académica para promover la educación y cultura financiera con la implementación de distintos planes de estudios relacionados con los mercados bursátiles.

En este sentido, el director de la Escuela Bolsa Mexicana, Gerardo Aparicio, dijo que a partir de este acuerdo se irán implementando gradualmente planes educativos, por ahora, están trabajando en la calendarización de actividades que se realizarán en el transcurso de este año.

Por su parte, la directora académica de la EBC, Teresa Quintana, resaltó la necesidad que hay de encontrar “talento” o profesionistas dentro del sector financiero y de las empresas, por lo que alianzas como la que celebraron ayudan a responder a esta demanda.

De hecho, se destacó que la licenciatura en Finanzas es la que tiene más demanda en la EBC. Esta carrera está dirigida a cubrir los puestos que demandan las instituciones financieras, como es la propia Bolsa de valores.

Coincidió la directora ejecutiva de factor humano y educación del Grupo BMV, al subrayar que en México solo el 4.0% de la población económicamente activa invierte en Bolsa, lo que muestra que hay un “potencial de inversión grande”, que requiere de profesionistas que estén enfocados en temas bursátiles.