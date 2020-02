El débil desempeño de la economía mexicana es un factor que perjudica el desempeño del mercado accionario, no obstante, no fue sorpresa el jueves pasado la noticia que el PIB se contrajo 0.1% en 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“No afectó tanto el dato en sí, ya se esperaba que la economía se estancara en 2019, un estancamiento grave pero vemos que vuelve al mercado financiero la incertidumbre por el coronavirus en China, es un tema que ha causado mucha volatilidad”, dijo Luis Alvarado, analista de capitales de Banco Base.

En lo que va del año, el S&P/BMV IPC que engloba a las 35 firmas más líquidas del mercado tiene un repunte de 1.30% a su cierre del viernes en 44,108.31 puntos, y en el 2019 tuvo un retorno de 4.56 por ciento.

No obstante, el especialista advirtió que sí es un hecho negativo, además de que la inversión está mermada, y a pesar de que una desaceleración es común en un cambio de gobierno, la economía podría recuperarse si hay un ejercicio normal del gasto y mayor atracción de inversión extranjera directa.

Mejorar el sentimiento que tienen los inversionistas hacia México será clave para reactivar el mercado accionario. “La confianza empresarial y la perspectiva sobre la política en México, la economía, certeza jurídica y generar ese incentivo para que el inversionista ponga su capital en México”, considera Alvarado.

Explicó que ello es fundamental para apuntalar la Bolsa mexicana.

En el largo plazo, la cifra negativa del PIB en México impacta en la calificación crediticia que tiene el país, lo que a su vez tendría reflejo en la nota de las emisoras que conforman el principal índice accionrio de México, debido a que no pueden tener una calificación mayor de la que tiene el propio país.

“Si para el primer o segundo trimestre del 2020, las métricas de PIB no mejoran, a México le van a bajar la calificación crediticia, es decir, que no hay confianza para invertir en el país, mientras el gobierno no tome acciones inmediatas para recuperar la confianza no habrá inversiones”, coincidió Amín Vera, director de análisis económico de Black Wallstreet Capital.

Añadió que la expectativa para el 2020 es registrar 46,000 puntos para el IPC, sin embargo, “si obtuviéramos una baja de calificación en el país si pudiera cerrar por debajo de los 38,000, que es el último soporte a largo plazo del IPC, sólo podría hasta llegar a ese nivel en respuesta a una baja de calificación para el país. Nosotros estimamos registrar 48,000 puntos máximo durante el año”.