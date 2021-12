Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cerramos el 2021 con tonos de dudas y bajo asalto pandémico, el mundo sigue restringiendo mientras el Covid-19 sigue mutando. El 2022 no podrá ser igual al 2020 o al 2021, el dinero que las economías más poderosas del planeta estaban imprimiendo dejará de circular, no se podrá seguir aflojando emisión sin respaldo, y seguramente nos meteremos en ambientes económicos más restrictivos.

Los gobiernos están compitiendo con la Iniciativa Privada por capital, y eso no es un juego justo, los bancos centrales están en prácticas que en el mundo privado serian penalizadas con cárcel… es un fraude piramidal en estilo y llega un punto en donde no se puede ir más. Está claro que los gobiernos son pésimos dispersores de capital, y los mercados les están respondiendo con el peor castigo que una economía puede tener encima.. inflación.

El riesgo de una crecida inflacionaria que este más allá de transitoria o temporal deja en manos de los administradores de turno la amenaza de intentar frenar esta crecida en los precios frenando el motor de la actividad económica y eso podrá derivar en estancamiento, e inflación. En otras palabras, el tiro podría salir por la culata y hacer de este 2022 un año contrario a la expectativa de que sea un año de recuperación y crecimiento.

Los norteamericanos recientemente anunciaron adelgazamiento en la emisión mensual, en sus planes esta terminar de inyectar liquidez llegado marzo, y después, el movimiento siguiente tal vez será el de subir tasas paulatinamente, ahí es donde veremos cosas de interés, hay empresas que están ejecutando sus modelos de negocios en virtud directa a la liquidez existente, hay valuaciones de empresas que están obligando a ponerle múltiplos muy altos a los retornos de ventas futuras y eso en breve podría mostrar quien está nadando en la alberca sin traje de baño una vez que retiren dicha liquidez.

La cadena de suministro sigue siendo un problema, el uso de commodities en apogeo y las amenazas restrictivas nos hacen dudar de la capacidad cíclica que puedan tener los mercados para reponer inventarios.

Si entramos en detalles, los rusos estarán en breve poniendo cupos máximos de exportación en trigo, el ciclo norteamericano de trigo invernal esta puesto a prueba, es urgente ver que caiga nieve y proteja al cultivo del frio, la falta de nieve dejo expuesto al trigo en las planicies centrales a un evento de viento huracanado que no solo tallo al cultivo con las ráfagas de arena que arrasaron con las plantas, la estática creada dejo mal al trigo que necesita humedad urgente y no se anticipa lluvia en al menos los próximos 6 días.

Sudamérica, en cambio de pronóstico tiende a cálido y seco, y eso está haciendo mella en la producción de maíz y soya, el sur de Brasil ya está en zona de pérdida irreparable y hay campos con maíz que están abortando para sembrar soya tardía, Brasil no será capaz de producir las cifras esperadas de soya, pero aun así será récord.

Mientras el hemisferio sur queda en manos de la naturaleza, el hemisferio norte trabaja con las presentes existencias y el dinamo de la demanda galopando a paso firme, el consumo de harinas proteínicas, etanol y la nueva moda del biodiesel renovable que va más allá de la tecnología del biodiesel convencional y que en un plazo no muy lejano podrá integrarse indistintamente en un motor que no podrá notar diferencia si es fuente fósil o “bio”.

La iniciativa suena fantástica, pero hay que hacerla realidad y para el caso, eso se consigue con apoyos y subsidios. La iniciativa “build back better” del presidente Biden, ha sido puesta en suspenso, el plan de inversión social en infraestructura no está asegurado y eso podría restar la capacidad de que esa idea de los “bio” entren en alta demanda, especialmente si los programas de apoyo que dicha industria requiere no son aprobados. El mercado tendrá que saber operar estas diferencias y arbitrajes, y no es una labor sencilla.

Estamos cerrando el segundo de tres años sin paralelo, el 2020 fue un año plenamente pandémico, el 2021 un hibrido entre pandémico y recuperación, y digamos que no fue ni uno ni el otro, resulto ser un año de devaluación, el 2022 debería ser un año de recuperación, pero si el esfuerzo del 2022 es solo abatir la inflación, tal vez terminaremos en estancamiento por preferir abatir inflación a costa de crecimiento. Por ello tal vez el periodo de recuperación plena venga hasta el 2024, tal vez no.

El caso es que sea lo que sea, que el 2022 sea un año de esfuerzo y recompensa en proporción de este. Te deseo una increíble temporada de festividades, que se multipliquen las bendiciones, y que la salud impere en lo físico y en lo emocional. Crea mucha felicidad, comparte alegría, crece y que en abundancia se multiplique el bien hacer para el mejor lograr. Felices fiestas

Ánimo