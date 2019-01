Morgan Stanley, Fidelity Investments, Citadel Securities LLC y otras compañías financieras lanzarán de forma conjunta una nueva Bolsa de bajo costo que competirá con la Bolsa de Valores de Nueva York y con el NASDAQ.

En un comunicado hecho público el lunes, las compañías dijeron que la nueva Bolsa aumentará la competencia, mejorar la transparencia operativa, reducir los costos fijos y simplificar el comercio con acciones en Estados Unidos.

La nueva Bolsa se llamará Members Exchange (o MEMX) y estará financiada y controlada por nueve instituciones, incluidos Bank of America Merrill Lynch, Charles Schwab Corp, E*TRADE Financial Corp, TD Ameritrade Holdings Corp , UBS y Virtu Financial.

La iniciativa surge tras años de quejas entre corredores y operadores por las altas tarifas cobradas por las bolsas estadounidenses.

Members Exchange, que planea ofrecer un modelo simple de operaciones con tipos básicos de órdenes y la última tecnología, también representará los intereses de la base de clientes colectiva de sus fundadores, compuesta por minoristas e inversionistas institucionales.

Las tres principales bolsas de Estados Unidos han recibido críticas por cobrar tarifas por servicios como la recepción de los datos que usan los corredores para supervisar los movimientos en los precios de las acciones.

Intercontinental Exchange Inc es propietario de la Bolsa de Valores de Nueva York; NASDAQ Inc es dueña de NASDAQ, mientras que la otra Bolsa es Cboe Global Markets Inc.

Las acciones de Intercontinental Exchange perdieron 3.05% y las de NASDAQ cayeron 2.56% luego de darse a conocer el anuncio.

Los primeros permisos

La iniciativa, en los primeros meses de este año comenzará a tramitar los permisos ante las autoridades que reglamentan el mercado.

La misión es “aumentar la competencia, mejorar la transparencia de las operaciones, reducir más los costos fijos y simplificar las transacciones en Estados Unidos”, señalan.

“Estamos entusiasmados de asociarnos con otros líderes del mercado para la próxima Bolsa de propiedad de sus miembros, la cual estimulará la competencia y beneficiará a todos los participantes del mercado”, dijo Jamil Nazarali, ejecutivo de Citadel Securities, una de las firmas que impulsan la iniciativa.MEMX ya reunió 70 millones de dólares del grupo fundacional, dijo la agencia de noticias Bloomberg.

La nueva plaza ampliará la competencia. Tres empresas estadounidenses, Intercontinental Exchange (ICE), matriz de New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ, y Chicago Board Options Exchange (Cboe) concentran más de 60% de los intercambios bursátiles de Estados Unidos, estimó el diario The Wall Street Journal.

En una declaración NASDAQ dijo que “damos la bienvenida a la competencia a este mercado transparente y altamente regulado. Sin embargo, con más de 40 bolsas en Estados Unidos, estamos ansiosos de conocer más acerca del valor agregado que esta nueva Bolsa pueda traer”. La llegada de otra Bolsa accionaria en Estados Unidos llega en medio de una migración masiva hacia ofertas más baratas que además no cobren comisiones en Wall Street. (Con información de agencias)

¿Que bancos impulsan a la Members Exchange?

Nueve importantes bancos de Wall Street impulsan la creación de una nueva Bolsa estadounidense (sería la número 41), la cual estaría enfocada en atraer empresas de menor tamaño con costos más accesibles. Éstas son:

Bank of America Merrill Lynch.

Charles Schwab Corp.

ETRADE Financial Corp.

TD Ameritrade Holdings Corp.

UBS.

Virtu Financial.

Morgan Stanley.

Fidelity.

Citadel.

