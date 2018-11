La bolsa Mexicana de Valores (BMV) inició el jueves al alza, extendiendo las ganancias de la víspera, animada por compras de oportunidad en la última sesión de la semana a causa del feriado por el Día de Muertos.

La BMV finalizó la sesión de este jueves con una ganancia de 3.42%, en línea con los mercados en Estados Unidos. Se trata de su mejor avance intradía desde el 18 de diciembre del 2014.

En su última jornada de la semana, el mercado accionario mostró un incremento de 1,504.28 puntos en comparación con el nivel previo, con lo que su principal indicador, el S&P/BMV IPC, se ubicó en 45,446.83 unidades.

La plaza bursátil local concluyó en línea con los índices de Estados Unidos, de los cuales el tecnológico NASDAQ avanzó 1.75%, mientras que el Standard and Poor’s 500 y el promedio industrial Dow Jones ganaron 1.06%, cada uno.

De acuerdo con Banco Base, a la par del resto del mundo, el mercado de capitales de México mostró una firme tendencia a la baja desde inicios de octubre, aunque en los primeros días de la semana la caída se aceleró notablemente, con una fuerte reacción de los inversionistas ante un panorama de incertidumbre sobre la toma de decisiones del próximo gobierno federal.

La institución financiera indicó que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha reiterado su intención de reducir algunos impuestos, como el IEPS, ISR e IVA, y que planea llevar a cabo proyectos de alto costo, como refinerías en Pemex y el Tren Maya.

La depreciación del peso respecto al dólar podría encarecer los pagos de la deuda actual en dólares, mientras que la creciente incertidumbre entre las agencias calificadoras y los inversionistas podría elevar el costo de la deuda futura ante un aumento en la perspectiva del riesgo.

Adicionalmente, el resultado de la consulta ciudadana que indicó la cancelación de las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco generó nerviosismo en el mercado mexicano por los métodos de toma de decisiones que podría implementar el próximo gobierno.

“El índice cerró la semana con un retroceso de 0.78%, tras una corrección significativa al alza en la sesión del jueves, que borró parte de la caída del lunes de 4.2%”, detalló.

Prolonga ganancias

Las acciones subieron el jueves por tercera sesión consecutiva en la Bolsa de Nueva York impulsadas por las declaraciones del presidente Donald Trump de que las negociaciones comerciales con China están “avanzando muy bien”, reviviendo esperanzas de que ambos países puedan resolver sus disputas.

Trump dijo que planea reunirse con el líder chino, Xi Jinping, en la Cumbre del G-20 que se celebrará a fin de mes en Argentina. El sector industrial del S&P, sensible a temas de comercio, subió 1.7% liderado por Boeing Co y Caterpillar Inc.

“Tal vez haya alguna esperanza de que se logre un acuerdo comercial con China”, dijo Robert Pavlik, estratega jefe de Inversiones y gerente de cartera de SlateStone Wealth LLC.

A pesar de terminar con ganancias el miércoles, el S&P 500 cerró su peor mes en siete años, en medio de temores a que se extienda la disputa comercial global, el aumento de los costos del crédito, y que el crecimiento de las ganancias corporativas en Estados Unidos se debilite más que lo previsto en el 2019.

Las acciones de Apple Inc, que terminaron la sesión regular en alza, bajaron alrededor de 4% luego del cierre tras el anuncio de los resultados de la compañía.

El NASDAQ acumula un alza de 5.4% en las últimas tres sesiones, su mayor ganancia en ese lapso desde febrero del 2016. Las acciones relacionadas con tecnología, que lideraron al mercado alcista de los últimos años, también encabezaron la ola de ventas en octubre.

[email protected]