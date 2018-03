El ministro británico de Finanzas, Philip Hammond, advirtió este jueves a la Unión Europea que Reino Unido encontraría otras maneras de seguir siendo competitivo después del "Brexit" si no llega a un acuerdo comercial integral con el bloque.

En el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el ministro se aferró al mensaje del Gobierno de que quiere explorar fórmulas con la UE para asegurarse de que no se rompan décadas de estrechas relaciones, diciendo que con buena voluntad todo era posible.

Pero Hammond, que está interesado en demostrar en Davos que Reino Unido está "abierto a los negocios", dijo que aunque el Gobierno no quería abandonar la corriente principal de la economía y desencadenar una carrera de recortes de impuestos, la decisión "no está totalmente en nuestras manos".

"Tenemos que seguir siendo competitivos. La mejor manera de hacerlo es tener una amplia relación comercial con la Unión Europea, nuestros vecinos más cercanos", dijo a Reuters el ministro de Finanzas.

"Pero si no podemos lograrlo tendremos que encontrar otras maneras de mantener nuestra competitividad, porque nuestra primera obligación como Gobierno es asegurarnos de que nuestra gente pueda mantener su nivel de vida", declaró.

Hammond dijo posteriormente que no se trataba de una amenaza, pero el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schaeuble, dijo que Reino Unido no debería tratar de obtener una ventaja competitiva bajando impuestos corporativos después de que las economías líderes del G20 acordaran no hacerlo en 2015.

