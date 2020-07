Quienes están muy emocionados son los del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que lleva Marcos Martínez y dirige José Oriol Bosch, por el lanzamiento de su nuevo canal de comunicación llamado “Bolsa Mexicana, el podcast”, con su sección “En voz de...”.

A través de este habrá charlas con los directivos de las emisoras más relevantes del mercado de valores, así como sus proyectos y anécdotas.

Juan Manuel Olivo, director de Promoción de Emisoras de la BMV, comentó en la presentación del podcast, que el mercado de valores es accesible para las empresas y no es para “millonarios” invertir en él.

Incluso aseguró que la población no es tan ajena a la Bolsa de valores, pues está cerca de las empresas que cotizan en ella y no pasa un solo día en el que no se tenga contacto con al menos una.

Por ejemplo, desde que una persona despierta y enciende la luz, la empresa que provee de la energía eléctrica está en Bolsa, y en el desayuno puede uno tomar un alimento de alguna compañía pública productora o proveedora de los productos.

Olivo también comentó que la población puede ser socio de una empresa porque puede comprar una acción de la empresa, por ejemplo, como un restaurante o en un centro comercial.

En suma cualquier persona puede invertir en Bolsa a través de los distintos instrumentos financieros como acciones de las compañías, Fibras Inmobiliarias y de Energía, así como en deuda (o préstamos) de las empresas, entre otros.

La aerolínea de bajo costo Volaris, que lleva Enrique Beltranena y que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, informó que tuvo una fuerte caída en el tráfico total de pasajeros de 68.9% durante junio, pues a nivel nacional e internacional, la emisora reportó una caída de 66.2 y 79.2% respectivamente, señaló Monex en un informe.

“Cabe señalar que durante junio se presentó una mayor recuperación en cuanto a tráfico nacional (vuelos relacionados a turismo y familiares), y a un menor ritmo, los relacionados a nivel internacional y de viajes de negocio, en línea con lo estimado”, dijo en un comunicado Brian Rodríguez, analista de Monex.

El especialista expresó que hacia el futuro será importante evaluar el reacomodo y ajuste de rutas por parte de las aerolíneas a nivel mundial, así como a las nuevas medidas que se adopten a los vuelos comerciales derivados del Covid-19.

“Por el momento sometemos a un periodo de revisión nuestras expectativas, recomendación y precio objetivo para finales de 2020”, acotó el especialista bursátil.

En el contexto de una baja de tasas por parte del Banco de México, y a fin de incentivar el mercado, Banco Santander México volvió a reducir su tasa de interés de su Hipoteca Plus a 7.75%, con lo que se ubica como la mejor del mercado, según el banco de origen español.

Se trata del segundo ajuste a la baja en tasa en siete meses, luego de que en noviembre de 2019, Santander anunció una baja en la tasa de su Hipoteca Plus, ubicándola en 7.99%, que en su momento no tenía precedentes desde que existen tasas fijas para hipotecas luego de la crisis de 1995, y rompió la barrera del 8% en crédito hipotecario.

Las hipotecas representan actualmente el 20% de la cartera total de Santander, negocio que creció un 8.4% interanual con un volumen de 155,214 millones de pesos, al primer trimestre de 2020.

Grupo Gigante contrató un crédito simple sindicado por 1,800 millones de pesos a un plazo de nueve meses, con el objetivo de hacer frente a las necesidades de liquidez que pueden presentarse derivado de la emergencia sanitaria del Covid-19 en México.

Las acciones del grupo registran una caída de 35.41 en el año a 26 pesos por título, es decir, un retroceso de 26.57% en la BMV.

La emisora explicó que además de la adquisición del crédito, se renegociaron dos créditos que habían sido contratados en julio de 2017 y en enero de 2019.