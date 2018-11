Las acciones subieron el jueves por tercera sesión consecutiva en la bolsa de Nueva York impulsadas por las declaraciones del presidente Donald Trump de que las negociaciones comerciales con China están "avanzando muy bien", reviviendo esperanzas de que ambos países puedan resolver sus disputas.

Trump dijo que planea reunirse con el líder chino, Xi Jinping, en la cumbre del G-20 que se celebrará a fin de mes en Argentina. El sector industrial del S&P, sensible a temas de comercio, subió un 1.7% liderado por Boeing Co y Caterpillar Inc.

"Tal vez haya alguna esperanza de que se logre un acuerdo comercial con China", dijo Robert Pavlik, estratega jefe de inversiones y gerente de cartera de SlateStone Wealth LLC.

A pesar de terminar con ganancias el miércoles, el S&P 500 cerró su peor mes en siete años, en medio de temores a que se extienda la disputa comercial global, el aumento de los costos del crédito, y que el crecimiento de las ganancias corporativas en Estados Unidos se debilite más que lo previsto en 2019.

El índice de insumos básicos del S&P subió un 3%, con un alza del 8% de las acciones de DowDuPont Inc luego de que la compañía reportó sólidos resultados y anunció planes de recomprar acciones.

Las acciones de Apple Inc, que terminaron la sesión regular en alza, bajaron alrededor de un 4% luego del cierre tras el anuncio de los resultados de la compañía.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 264.98 puntos, o un 1.06%, a 25,380.74 unidades, mientras que el índice S&P 500 ganó 28.63 puntos, o un 1.05%, a 2,740.37 unidades. El índice Nasdaq Composite subió 128.16 puntos, o un 1.75%, a 7,434.06 unidades.

El Nasdaq acumula un alza del 5.4% en las últimas tres sesiones, su mayor ganancia en ese lapso desde febrero de 2016. Las acciones relacionadas con tecnología, que lideraron al mercado alcista de los últimos años, también encabezaron la ola de ventas en octubre.

