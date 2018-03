Warren Buffett, presidente y presidente ejecutivo de Berkshire Hathaway Inc, dijo el lunes a la cadena de televisión CNBC que su conglomerado compró 120 millones de acciones de Apple Inc en el 2017 y que los títulos estadounidenses no están en territorio de burbuja .

Me parece que Apple tiene un producto bastante popular , comentó Buffett. Asimismo, aseguró que la participación de Berkshire en Apple tiene un valor actual de 17,000 millones de dólares, equivalente a 133 millones de acciones.

El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, ha realizado un trabajo fantástico , dijo Buffett, quien agregó que no había comprado acciones desde que la compañía presentó sus resultados.

Buffett, quien declaró a CNBC que Berkshire gastó 20,000 millones de dólares en acciones desde justo antes de la elección presidencial del 8 de noviembre, afirmó también que el mercado bursátil estadounidense está asequible con las tasas de interés en los niveles actuales.

Buffett señaló que es muy difícil intentar hallar un piso a los precios de las acciones y que desconoce qué podría ocurrir en el corto plazo en el mercado bursátil. Añadió que existe la posibilidad de que los títulos pudieran bajar 20% mañana .

Buffett agregó que las posiciones de Berkshire en las aerolíneas se mantiene sin cambios. Indicó que las acciones de las aerolíneas han sido históricamente un juego muy duro y que nunca se ha reunido con los presidentes ejecutivos de ninguna de las cuatro aerolíneas en las que Berkshire tiene participación.

Junto a Apple, una de las mayores apuestas inversoras de Berkshire Hathaway desde el inicio del año se ha centrado en el sector de las aerolíneas, a través de las adquisiciones de títulos de las cuatro mayores compañías estadounidenses del sector.

Wall Street, barato

Los 12 récords históricos consecutivos con los que cerró el Dow Jones no intimidan a uno de los gurús con más adeptos entre los inversionistas. En una entrevista con la CNBC, Warren Buffett niega que Wall Street se mueva en niveles propios de una burbuja.

Con las tasas de interés actuales, la renta variable está barata , mencionó el presidente de Berkshire Hathaway.

La semana pasada Buffett lanzó un nuevo golpe a la industria de gestión de capitales al afirmar que los inversionistas deben apegarse a los fondos indexados de bajo costo .

Cuando billones de dólares son administrados por operadores de Wall Street que cobran altos honorarios, frecuentemente serán los gestores los que se lleven ganancias excesivas, no los clientes , dijo Buffett, quien es considerado por muchos como uno de los mejores inversores del mundo, en una carta anual a sus accionistas. (Con información de Expansión/España y Reuters)

