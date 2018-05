El retorno del título referencial de la deuda estadounidense volvió a subir el miércoles por encima del nivel psicológico de 3%, luego de una robusta demanda de inversores en una subasta de 25,000 millones de dólares en notas a 10 años.

La posibilidad de un cupón de 3% por primera vez en siete años atrajo la atención de los inversores. Si bien eso resultó esquivo, el rendimiento de la subasta fue de 2.995%, el mayor nivel desde enero del 2014.

“En el nivel de 3%, los bonos, en nuestra opinión, son realmente atractivos para los inversores de largo plazo”, dijo Krishna Memani, jefe de inversiones en OppenheimerFunds.

La emisión es parte de una subasta de 73,000 millones de dólares en nueva deuda que realizará el Departamento del Tesoro esta semana para cumplir con necesidades financieras del segundo trimestre.

El paquete de refinanciamiento de mayo es superior al de 66,000 millones de dólares ofrecidos en febrero, con un aumento de 1,000 millones de dólares en el tamaño de la emisión de deuda a 10 años. Una mayor oferta suele reducir los precios de los bonos, lo que impulsa los rendimientos al alza.

“Teniendo en cuenta los fundamentos económicos (...) y que el Tesoro no reducirá el tamaño de las subastas en el futuro cercano, no tiene sentido que (los retornos) continúen estando por debajo de 3%”, dijo Thomas Simons, economista de mercado monetario de Jefferies & Co.

El Tesoro anunció el 2 de mayo el incremento de la oferta de deuda para compensar el impacto de la reducción de compras de bonos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La nueva emisión también se usará para financiar el recorte impositivo de 1.5 billones de dólares que estableció el gobierno republicano y que acrecentará el déficit federal.

Hacia el cierre del mercado en Nueva York, el rendimiento de la nota a 10 años cotizó en 3.006%, un alza frente al cierre del martes.

En los bonos a 30 años el retorno alcanzó 3.163%, 4 puntos base más que el cierre del martes.

Hoy el Tesoro subastará 17,000 millones de dólares en deuda a 30 años.