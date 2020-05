Desde su desplome el pasado 23 de marzo, los principales índices bursátiles en Estados Unidos avanzan más de 30%, mientras que los datos económicos en dicho país y en el mundo se deterioran cada vez más.

Los mercados están siendo distorsionados por las medidas implementadas por los bancos centrales para inyectar liquidez.

“A pesar de operar con mayor cautela en días recientes, el desempeño del mercado accionario mantiene una tendencia que parece alejarse de esta realidad que arrojan los indicadores económicos y resultados corporativos”, indicó en una nota para inversionistas, Monserrat Antón, analista de Invex.

La especialista destacó que el múltiplo P/UPA del S&P 500 muestra una recuperación importante tras la caída que existió a finales de marzo, y que, si bien aún no está cerca de sus máximos históricos, ocurrió a pesar de que las utilidades del índice se contrajeron cerca de 20% en el primer trimestre del año.

En su reporte semanal, los asesores de la firma de inversiones Black Wallstreet Capital señalan que los bancos centrales están aumentando los estímulos monetarios para garantizar liquidez al sistema financiero.

Contrastes

“Esta plenitud de buenas noticias contrasta dramáticamente con las mediciones de la economía ’real’, en la que cada dato que se publica resulta el peor de su tipo desde el pico de las afectaciones de la crisis financiera de 2008 y 2009, y en muchos casos llega a igualar a los daños sufridos durante la Gran Depresión que inicio en 1930”, dice el reporte de BWC.

Refiere que, en condiciones normales, la bolsa de valores también es un medidor de la salud financiera del aparato producto de un país, así como de las expectativas de los operadores respecto al futuro de este.

“La brecha que puede observarse constituye una disparidad extremadamente rara, y cuya magnitud es una medida de la distorsión que el continuo financiamiento a nulo costo para el sector estrictamente financiero ha provocado en una economía que se aproxima velozmente hacia la recesión”, indicaron.

Esty Dwek, jefa de Estrategia Global de Mercados de Natixis IM recomienda prudencia, pues dice que los mercados podrían estar demasiado optimistas respecto a la realidad actual, y aunque descarta tocar mínimos otra vez, anticipa cierta volatilidad.

“La recuperación no va a poder reiniciarse en automático... Estamos pendientes de cómo se despliegan los estímulos para evitar oleadas de bancarrotas e impagos, y la forma en que éstos últimos pueden ser contenidos cuando surjan. Es todavía demasiado pronto para saber si estas medidas serán suficientes para evitar una segunda ronda de consecuencias negativas del brote del virus. Los mercados podrían no estar considerando suficientes ajustes aún, especialmente si las valoraciones no lucen tan atractivas con una proporción del factor ganancias mucho más baja”, apuntó.

Para Monex, los principales retos vendrán en el segundo trimestre del año.

11.2% cayó en abril la producción industrial en EU respecto a marzo, el peor dato de la serie que comienza en 1919.

16.4% cayeron las ventas minoristas en abril en EU

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal advirtió que EU podría sufrir un “periodo extendido” de debilidad económica.

[email protected]