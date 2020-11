La noticia de la efectividad de la fase 3 de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Pfizer, inyectó euforia a los mercados bursátiles, tanto en México como en el resto del mundo.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 834.57 puntos, o 2.95%, a 29,157.97 unidades, su mayor ganancia porcentual diaria desde el 5 de junio y el S&P 500 ganó 41.06 puntos, o 1.17%, a 3,550.5 unidades. Sin embargo, el NASDAQ Composite cayó 181.45 puntos, o 1.53%, a 11,713.78 unidades.

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este lunes con una alza de 2.91%, equivalente a 1,122 puntos, por lo que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), terminó en 39,652.52 puntos. El FTSE Biva subió 2.95 por ciento. En Europa los mercados también presentaron amplias ganancias, pese a los rebrotes en la región. El IBEX-35 de España ganó 8.57%, el francés CAC 40 7.57%, el MIB de Italia 5.43%, el DAX alemán 4.94%, el FTSE 100 de Inglaterra 4.67%, y el MCX de Rusia 3.18%, según Refinitiv.

Amín Vera, director de Análisis Económico de Black Wallstreet Capital, dijo que el desempeño intradía de las bolsas en EU es consecuencia de que se tenía cierta presión acumulada, y que la noticia de la efectividad de la vacuna de Pfizer fue un catalizador, “y eso lo ves con los sectores, los únicos golpeados fueron los que se habían estado beneficiado de las restricciones y distanciamiento social, Mercado Libre, Amazon y Zoom, entre otras, así como los laboratorios que no desarrollaron la vacuna”.

Explicó que los mercados están descontando que el anuncio de la vacuna podría ser el principio del fin de los desconfinamientos, pero esto podría no estar considerando el frío extremo que requiere, “fuera de EU y de Europa, no es tan rápido ni tan sencillo montar una cadena de frío de -70 grados centígrados. Creemos que los mercados están eufóricos con el anuncio, y suma el anuncio de la victoria de Biden que parece ya irreversible”.

Resaltó la venta masiva de títulos en EU en los últimos 20 minutos de la sesión bursátil, que llevó a que el NASDAQ Compuesto terminara con pérdidas. “Las subidas cuando son sostenidas son para arriba y no se cae, aquí los últimos 20 minutos fue para abajo, y además, no se sabe si cuando se empiece a integrar la información de la vacuna que no va a estar disponible mañana, ahí puede haber una corrección a la baja”, acotó .

Carlos Hernández García, analista de Mercados Bursátiles en Casa de Bolsa Masarí, dijo que es posible que la tendencia alcista continúe en la medida que los resultados de la vacuna sigan siendo prometedores, además de que “se confirme un paquete de estímulos económicos en EU, sin embargo, el avance podría ser más moderado”.

“Respecto a la posibilidad de un ajuste a la baja del mercado, la probabilidad se mantiene alta debido a que prevalecen bastantes factores de incertidumbre en el corto plazo, los cuales, en caso de expresarse podrían ser un catalizador negativo: factores políticos, comerciales y económicos”, indicó Hernández.

Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base destacó que las bolsas europeas lideraron las ganancias a nivel global.

