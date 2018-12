El principal indicador accionario de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, se desinfló en el transcurso de la jornada bursátil después de que se confirmara, por parte del director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Gerardo Ferrando, la recompra de 1,800 millones de dólares en bonos utilizados para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Al cierre de la sesión, el índice de la BMV alcanzó las 42,081.78 unidades, representando un incremento de 349 puntos, o 0.84% con respecto a la sesión del viernes. Sin embargo, en el inicio de operaciones llegó a subir hasta 1.44% a 42,333.19 unidades.

Jacobo Rodríguez, director de Análisis Económico en Black Wallstreet Capital, destacó dos factores que impulsaron positivamente al S&P/BMV IPC.

Por un lado, el optimismo en torno a las posibles pláticas que se pudieran dar entre China y Estados Unidos en materia comercial.

Por otro lado, “vimos una subida al inicio de la jornada en el indicador que poco a poco se fue desinflando, gran parte tiene que ver con la expectativa que se genera en torno al aeropuerto”, expresó.

Confusión

El especialista destacó que aún existen dudas en el mercado accionario ya que la implicación de la recompra de estos 1,800 millones de dólares en bonos es el hecho de que se continuaba con la construcción del aeropuerto.

Además de que aún no existe una postura totalmente concreta sobre lo que ocurrirá después ya que, hasta ahora, únicamente resultó una operación financiera que le da confianza a los activos mexicanos.

Dentro de las emisoras que destacaron por tener mayores rendimientos fue el Grupo Financiero Banorte con un repunte de 4.50% a 97.34 pesos por acción, seguido de los conglomerados Mexichem con 3.60% y Alfa con un incremento de 3.42 por ciento.

Cuando se realizó el anuncio de la cancelación del proyecto aeroportuario, finales de octubre del año, el Índice de Precios y Cotizaciones reflejó una corrección de 4.20% al pasar de 45,803.33 a 43,879.13 unidades.

Aunque la mayor parte de las emisoras que componen la muestra reflejaron pérdidas en dicho periodo, el sector aeroportuario fue uno de los más golpeados, junto con Banorte, que se había desplomado 8.55% debido a la incertidumbre en torno al Fideicomiso de Proyectos en Energía e Infraestructura (Fibra E), del NAIM donde la Afore XXI Banorte había comprado títulos.

En contraste, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) reflejó la mayor de las alzas, dentro de los grupos aeroportuarios, con un aumento de 3.14%, seguido del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) con un alza de 1.28%, Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) con un aumento de 0.40 por ciento.

Un analista que pidió no ser citado mencionó que el anuncio realizado el domingo no cambia el destino de la cancelación del proyecto del aeropuerto, por lo que, mencionó, no debe haber un cambio fundamental en la expectativa del sector aeroportuario.

“Los incrementos de los grupos aeroportuarios los atribuyo a una cuestión especulativa ya que los inversionistas pudieron ver precios relativamente atractivos después de los fuertes ajustes que se observaron en las últimas semanas”, detalló.

Rodríguez coincidió en que el valor de las acciones recibió un castigo exagerado en los últimos dos meses por lo que muchos voltean a ver precios atractivos como los títulos de Banorte.

El especialista de BWC consideró que un catalizador para dar estabilidad al mercado es la ratificación de la cancelación del NAIM y el anuncio de cómo liquidarán a los tenedores, sumado al presupuesto 2019.

