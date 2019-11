La inversión anunciada por 859,000 millones de pesos para detonar proyectos de infraestructura en el país no fue suficiente para que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) resistiera los golpes externos, que provocaron ayer una caída de 1.57% en el principal índice, el S&P BMV/IPC.

Especialistas en temas bursátiles y financieros consideraron que el desempeño del mercado de valores se rige principalmente por eventos externos y futuros que por lo que ya pasó o está sucediendo.

Sin embargo, no desdeñaron lo positivo que sea este plan para reactivar la inversión privada en el ramo de infraestructura, sobre todo en un contexto de presiones económicas. Estimaron que si bien por ahora el impacto no fue mayor, en el mediano plazo se verán las implicaciones que tenga la materialización de los proyectos y cómo contribuye al crecimiento del Producto Interno Bruto nacional.

“La reacción sobre el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) en el mercado financiero ha sido muy escasa, no porque no haya gustado, sino porque lo que domina en las transacciones son los factores externos como el tema del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, así como las cifras económicas globales, por eso ayer no vimos una reacción fuerte en el peso y en la Bolsa de valores”, dijo James Salazar, subdirector de Análisis Económico de CIBanco.

En la sesión de este martes, el S&P/BMV IPC, el índice bursátil que mide el comportamiento del mercado de valores local terminó en terreno negativo al descender a niveles de 42,852.36 unidades desde los 43,535.11 puntos vistos en la sesión previa.

Esta caída de 1.57% del IPC también respondió a la aversión hacia activos de economías emergentes, específicamente de América Latina, así como la fortaleza del dólar.

Sin mucha influencia

Héctor Romero, director general de Signum Research, explicó que el ajuste a la baja de ayer de la BMV no estuvo influenciado por los proyectos que forman parte del PNI que anunció ayer el gobierno federal junto con la Iniciativa Privada, sino porque el mercado se está adelantado a las presiones recesivas que se prevén sigan en la economía mexicana para el próximo año.

Tenemos un ambiente recesivo y en este momento a los mercados ya no les importa tanto lo que ya pasó, sino lo que pueda pasar en el 2020 y lo que vemos es que las condiciones recesivas van a continuar el próximo año”, destacó Héctor Romero.

Para Jacobo Rodríguez, director de Análisis Financiero de Black Wallstreet Capital, la caída del martes del IPC no refleja una postura del mercado sobre el plan presentado por la administración federal.

“No creo que tenga una relación directa, creo que proviene más del contexto internacional, en específico, el real brasileño está cayendo por una intervención del banco central, siempre hay un efecto de contagio en los países emergentes”, comentó Jacobo Rodríguez.

Las ganadoras

Los especialistas consideraron que se puede inferir que en determinado momento el plan de infraestructura podría beneficiar a las empresas del sector construcción e infraestructura que operan en la Bolsa de valores, como a las cementeras Cementos Mexicanos, Elementia, Grupo Cementos de Chihuahua y a Cementos Moctezuma, así como a Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) o a Grupo Carso, de Carlos Slim.

Brian Rodríguez, analista de Monex, destacó que Pinfra será una de las firmas beneficiadas, pues se estiman 42 proyectos carreteros, ayer tuvo una variación intradía de -0.71 por ciento.

En el caso de IEnova, se beneficiará también, pero hasta en el 2020 se darán a conocer los proyectos en el sector energético.

Este martes, la empresa terminó la sesión en la BMV con una caída de 1.94 por ciento.

