La volatilidad sin límites experimentada por los mercados a nivel mundial a raíz del pánico por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 reabre una nueva polémica en los mercados a cerca de si es necesario cerrarlos o no. Algunos analistas indican que otras bolsas secundarán esta iniciativa

La primera Bolsa del mundo en tomar medidas preventivas ante el coronavirus ha sido la Bolsa de Filipinas (Philippine Stock Exchange -PSE-) que permaneció hoy cerrada y lo hará "hasta nuevo aviso" tras la orden del presidente del país, Rodrigo Duterte, de poner en cuarentena toda la isla de Luzón, que con 57 millones de habitantes la más poblada del archipiélago, y de endurecer el cierre de la capital, Manila.

El hecho de cerrar el parqué de Manila se realiza para "garantizar la seguridad de los empleados e intermediarios a raíz de la propagación del coronavirus", indicó el regulador de la Bolsa de Manila en un comunicado oficial.

Puede reabrir el jueves

No obstante, los responsables de este mercado han anunciado que tratan de lograr una exención que les permita reanudar la negociación a partir de este jueves. El consejero delegado de Philippine Stock Exchange (PSE), Ramón Monzón, señaló a Bloomberg TV, que el gestor bursátil está tratando de obtener del Gobierno la autorización necesaria para reabrir sus puertas a partir del próximo jueves. "Hay una orden gubernamental sobre la que no se nos pidió nuestra posición, si hubiéramos podido dar nuestra opinión habríamos solicitado no ser incluidos (...) Incluso si caen los mercados es mejor permanecer abiertos y dar transparencia", ha señalado Monzón.

En este sentido, el ejecutivo filipino ha subrayado que la Bolsa de Filipinas está preparada para retomar sus operaciones y lista para seguir operando. "Estamos trabajando en lograr una exención y pretendemos reabrir el próximo jueves", ha afirmado.

Ayer lunes, en su última jornada hábil, este mercado asiático cerró de manera anticipada poco después del mediodía cuando acumulaba un desplome del 7.91%, hasta los 5,335 puntos. El mercado filipino se encuentra entre los más afectados de Asia por el desplome de los mercados mundiales. En lo que va de año acumula una caída del 32 por ciento.

Según los últimos recuentos oficiales en Filipinas han fallecido ya 12 personas a causa del coronavirus y otras 142 están infectadas.

