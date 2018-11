Con el fin de incentivar la llegada de más empresas al mercado bursátil y apoyar las necesidades de financiamiento del país, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) anunció un plan de descuento que comenzará a aplicar a partir del 1 de enero del 2019.

“Como BMV estamos dando descuentos a los intermediarios, a las emisoras y a casas de Bolsa, para apoyar más todas las colocaciones y todas las necesidades de financiamiento futuras y esa es una forma de la Bolsa de apoyar el crecimiento y el desarrollo económico”, dijo el director general de la BMV, José Oriol Bosch. Dicho plan, contempla entre otros puntos un programa de facilidades para nuevas empresas que registre un capital contable menor a 1,000 millones de pesos. En el caso de las ofertas públicas iniciales de acciones y deuda de corto y largo plazo se aplicará un descuento de 100% en cuotas de listado.

El mismo programa destaca un descuento de 50% en tarifas de mantenimiento para nuevos emisores durante el primer año, tanto en el mercado accionario como en el de deuda.

“Hoy, el límite para acceder a estos descuentos eran empresas con un capital contable entre 0 y 500 millones de pesos, pero ahora aplicará hasta un capital contable de1,000 millones y el universo de empresas se ampliará”, recordó el director de Promoción y Emisoras de la BMV, Juan Manuel Olivo.

El plan de descuentos también se extiende a los distintos instrumentos financieros listados en la plaza bursátil como los fibras, Certificados de Capital de Desarrollo, Certificados de Proyectos de Inversión, warrants, entre otros.

La directora general de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), María Ariza, calificó de positiva esta medida y consideró que ha sido “el resultado de la presión de competencia que enfrenta. Fue sorpresa para muchos que pisáramos fuerte”.

Ariza agregó que tocará a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizar las nuevas cuotas que anunció la BMV.

Luego de descartar que se propicie una guerra de tarifas en el mercado bursátil, dijo que “cuando continúan con 99% del mercado de listados deciden bajar sus tarifas. Argumentan que quieren apoyar el crecimiento económico y me pregunto ¿por qué no lo hicieron antes? O ¿por qué no se aplicó en otros rubros en donde Biva no participa como el post trade?”.

Biva, la nueva plaza bursátil, arrancó con un plan de tarifas con beneficios para las emisoras.

