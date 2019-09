A finales de abril, Banco Santander en España anunció que pretendía comprar 24.9% de las acciones de su filial Santander México —que aún no posee, que están flotando en el mercado— a través de una oferta pública de adquisición (OPA).

El pasado 7 de agosto comenzó la OPA por 1,693.5 millones de acciones, cuyo plazo vence hoy al mediodía; sin embargo, hay inversionistas que no pretenden vender su participación accionaria del banco español.

Esa situación será un impedimento para que Banco Santander México se desliste de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Héctor Blas Grisi Checa, presidente ejecutivo y director general de Banco Santander México, dijo en entrevista que la intención de compra por parte de la matriz se debe a que, al día de hoy las acciones de Santander México lucen baratas.

Además, agregó, es una muestra de que Santander en España confía en el crecimiento de su filial mexicana.

Sus acciones en la BMV se transaccionan en 25.55 pesos y en lo que va del 2019 acumulan una ganancia de 4.71 por ciento. Analistas bursátiles indican que podrían repuntar 28% en lo que resta de este año.

“Nosotros no queremos deslistarnos, el banco va a seguir listado con lo que quede de acciones en el mercado. Santander lo que ve es una oportunidad para comprar las acciones a buen precio”, respondió Grisi cuando se le preguntó si seguirán en la Bolsa.

En un documento, Alejandro González, analista de Intercam, mencionó que “si bien esperamos que continúen los crecimientos y la mejora operativa hacia adelante , vemos poco potencial de revaluación a los precios actuales, con un precio teórico de 32 pesos por acción”.

De 14 analistas, 10 recomiendan Mantener la inversión en las acciones de la emisora; uno Compra, y tres Venta, según la base de datos de Reuters.

Todo seguirá igual

Hoy vence el plazo de compra de las acciones de Santander México y se dará a conocer el resultado de la oferta.

Se anticipa que en la pizarra de la BMV siga permaneciendo el nombre de Santander México (BSMX), porque 21.6% de consejeros y directivos, que poseen conjuntamente 1.12 millones de acciones, no estuvo dispuesto a vender. El restante 78.4% aceptó la oferta.

Los miembros del consejo de administración y principales directivos de Santander México poseen un total de 5.16 millones de acciones de la emisora.

“Ésta no es una oferta obligada, la gente puede acudir o no porque no estamos haciendo una oferta forzada”, aseguró Héctor Grisi.

Los tenedores de acciones que decidieron vender recibirán a cambio 0.337 acciones nuevas de Banco Santander España por cada acción de Santander México, o 1.685 nuevos American Depositary Share (ADS) de Banco Santander España por cada ADS de Santander México.

Los que participen en la oferta recibirán una prima de 14% respecto a la cotización de 28.40 pesos que correspondió al cierre del día anterior al anuncio de la oferta, el 12 de abril, y 22% respecto al precio promedio ponderado del mes anterior al anuncio.

“La oferta no implica la obtención de recursos en efectivo para Santander España o para Santander México, porque el objeto de la OPA de las acciones de Santander México es a cambio de la suscripción de acciones del banco español”, cita el prospecto de colocación.

Mal desempeño

Fue el 26 de septiembre del 2012 cuando Santander México debutó en la BMV y lo hizo partiendo plaza como la oferta accionaria más grande de América Latina.

El banco español colocó 24.9% de su capital social, obteniendo 4,000 millones de dólares, con lo que su valor de mercado aumentó a 16,538 millones de dólares.

En México, las administradoras de fondos de pensiones tomaron 50% de los papeles y el restante 50% se repartió entre inversionistas individuales. En Estados Unidos participaron 324 inversionistas institucionales.

Incluso inició su primer día de cotización con el pie derecho, ya que finalizó con una ganancia de 4.41%, a un precio de 33.41 pesos por cada acción.

“Siempre pensábamos que nos iba a ir bien, lo que nunca pensamos era que iba a haber tanto apetito por nuestra acción”, declaró a la prensa Marcos Martínez, en ese entonces presidente ejecutivo de Grupo Financiero Santander México.

Sin embargo, siete años después la historia ya no se cuenta igual. Los inversionistas que compraron acciones a 32 pesos en la Oferta Pública Inicial, si todavía conservaran su inversión hoy, no tienen ganancias, sino una minusvalía de 20.16% porque sus acciones se intercambian a un precio de 25.55 pesos cada una.

Santander México tiene una capitalización de mercado de 173,408 millones de pesos.

Al segundo trimestre del 2019, Banco Santander México tenía activos totales por 1.36 billones de pesos y más de 17.2 millones de clientes.

